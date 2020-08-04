الصفحة الاقتصادية

إيران تعلن تصدير قرابة 19 ألف طن من السلع غير النفطية إلى العراق


أعلنت إيران، عن تصدير 18 ألفاً و884 طناً من السلع غير النفطية إلى العراق عبر منفذ مهران الحدودي منذ 20 آذار الماضي.

وقالت المدير العام لقسم المواصفات القياسية في محافظة ايلام/ غرب/، مهناز همتي، إنه "تم تصدير 18884 طناً من السلع الإيرانية إلى العراق عبر منفذ مهران الحدودي /غرب/ منذ بداية العام الجاري (الإيراني بدأ في 20 آذار)".

وأضافت أن "السلع المصدرة إلى العراق تم تقييمها وحازت على التراخيص اللازمة لتصديرها"، لافتة إلى أن "هذه السلع تم تصديرها بعد اجتياز مراحل التفتيش والرقابة من قبل خبراء مؤسسة المواصفات القياسية في البلاد".

وأشارت مهناز همتي إلى أن "معظم السلع الإيرانية المصدرة إلى العراق كانت ضمن معدات البناء".

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