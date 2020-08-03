الصفحة الاقتصادية

رئيس الجمعيات الفلاحية : كردستان ادخلت 270 شاحنة بيض اوكراني زورت ماركتها لضرب المنافذ الجنوبية


كشف رئيس الجمعيات الفلاحية حيدر العصاد العبادي، الاثنين، عن قيام السلطات في اقليم كردستان بادخل 270 لمنافذ الكبيرة محملة بالبيض الاوكراني الى بغداد بعد تزوير ماركتها وادخالها على انها منتج محلي، مبينا ان خطة مسك المنافذ الحدودية خفضت الاعتماد على المحافظات الجنوبية مقارنة بالاقليم.

وقال العبادي في تصريح صحفي “اننا رصدنا دخول 270 شاحنة من شمال العراق تم تزوير ماركتها من الاوكرانية الى ماركة محلية منتجة في اقليم كردستان لدخولها دون منع وتم ضبط نحو 100 مركبة والمتبقية تسربت الى الاسواق”.

واضاف ان “إقليم كردستان شرع في خطة لادخل البضائع المهربة من الدول المختلفة وبيعها في المحافظات الوسطى والجنوبية على انها منتج محلي”.

وتابع ان “خطة مسك المنافذ الحدودية في المحافظات الجنوبية اثرت بالسلب كونها ملتزمة مسبقا بالقوانين والتعليمات الزراعية بعكس المنافذ الشمالية التي ضافت من دخول المنتجات الممنوعة ما اثر على المنافذ في الجنوب”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الجمعيات الفلاحية : كردستان ادخلت 270 شاحنة بيض اوكراني زورت ماركتها لضرب المنافذ الجنوبية
النفط يتراجع بسبب تخمة المعروض وزيادة إنتاج أوبك+
خبير اقتصادي يكشف "هدراً" في الجمارك بقيمة 700 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر
الكونغرس يخفق في تبني خطة مساعدات عاجلة والاقتصاد الأميركي يتدهور  
استقرار أسعار النفط نتيجة مخاوف بشأن الطلب
"كهرباء السعودية" تتكبد 869 مليون ريال خسائر بالربع الثاني
البنك المركزي يقرر تأجيل استيفاء أقساط مستحقة على المصارف الحكومية لثلاثة أشهر
الحكومة ومجلس النواب يبحثان اقرار موازنتين
سومو: الشركات الهندية والصينية الأكثر شراء للنفط العراقي لشهر حزيران
المنافذ الحدودية .. تهريب وتزوير
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 320.51
ليرة سورية 2.35
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.81
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك