رئيس الجمعيات الفلاحية : كردستان ادخلت 270 شاحنة بيض اوكراني زورت ماركتها لضرب المنافذ الجنوبية

كشف رئيس الجمعيات الفلاحية حيدر العصاد العبادي، الاثنين، عن قيام السلطات في اقليم كردستان بادخل 270 لمنافذ الكبيرة محملة بالبيض الاوكراني الى بغداد بعد تزوير ماركتها وادخالها على انها منتج محلي، مبينا ان خطة مسك المنافذ الحدودية خفضت الاعتماد على المحافظات الجنوبية مقارنة بالاقليم.

وقال العبادي في تصريح صحفي “اننا رصدنا دخول 270 شاحنة من شمال العراق تم تزوير ماركتها من الاوكرانية الى ماركة محلية منتجة في اقليم كردستان لدخولها دون منع وتم ضبط نحو 100 مركبة والمتبقية تسربت الى الاسواق”.

واضاف ان “إقليم كردستان شرع في خطة لادخل البضائع المهربة من الدول المختلفة وبيعها في المحافظات الوسطى والجنوبية على انها منتج محلي”.

وتابع ان “خطة مسك المنافذ الحدودية في المحافظات الجنوبية اثرت بالسلب كونها ملتزمة مسبقا بالقوانين والتعليمات الزراعية بعكس المنافذ الشمالية التي ضافت من دخول المنتجات الممنوعة ما اثر على المنافذ في الجنوب”.