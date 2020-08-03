الصفحة الاقتصادية

النفط يتراجع بسبب تخمة المعروض وزيادة إنتاج أوبك+


تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بفعل المخاوف من تخمة معروض إذ تتجه أوبك وحلفاؤها لتقليص تخفيضات الإنتاج في آب بينما ينبئ تنامي إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم بتحسن أبطأ للطلب.

وفي الساعة 10 بتوقيت بغداد كانت العقود الآجلة لخام برنت قد انخفضت 63 سنتا بما يعادل 1.35% إلى 42.90 دولار للبرميل، ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 64 سنتا لتسجل 39.64 دولار.

وكان برنت ارتفع للشهر الرابع في تموز في حين زاد الخام الأمريكي للشهر الثالث مع صعود كلا الخامين من المستويات بالغة التدني لشهر نيسان، عندما كانت مناطق واسعة من العالم تحت إجراءات الإغلاق الشامل بسبب جائحة فيروس كورونا.

هذا وارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أكثر من مليون برميل يوميا في تموز مع إنهاء السعودية وأعضاء خليجيين آخرين قيودا طوعية إضافية على المعروض فوق المبرم في اتفاق بقيادة أوبك.

واستقر إنتاج النفط الروسي دون تغير في تموز مقارنة مع مستويات حزيران، حسبما ذكرته وزارة الطاقة أمس الأحد، ومن المقرر أن تزيد مجموعة أوبك+، الذي تضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، الإنتاج في آب، لتضخ حوالي 1.5 مليون برميل يوميا إضافية في المعروض العالمي.

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