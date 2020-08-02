خبير اقتصادي يكشف "هدراً" في الجمارك بقيمة 700 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر

رأى الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الأحد، أن نسبة الجمارك المستحصلة خلال تموز الماضي، تراجعت عن حزيران مقارنة مع حوالات البنك المركزي، كاشفاً عن "هدر" بقيمة 700 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال العبيدي في حديث صحفي، إن "نسبة الجمارك المستحصلة في شهر تموز 2020 مقارنة بنسبة حوالات البنك المركزي بلغت 1.727%، متراجعة عن نسبة الشهر الماضي والبالغة 2.64%"، مبينة أن "مجمل حوالات البنك المركزي بلغ ما قيمته 3.64 مليار دولار، بارتفاع بلغ 42% مقارنة مع شهر حزيران 2020".

وأضاف أن "قيمة الجمارك المستحصلة انخفضت بشهر تموز بنسبة 6% مقارنة مع جمرك شهر حزيران 2020، حيث بلغت قيمة الجمارك المستحصلة لشهر تموز 76 مليار دينار، أي ما يعادل 63 مليون دولار فقط، بينما كانت قيمة الجمارك المستحصلة لشهر حزيران 80 مليار دينار، أي ما يعادل 67 مليون دولار".

وتابع العبيدي أن "نسبة الجمرك المستحصل خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة مع حوالات البنك المركزي الخاصة بالاستيرادات والاعتمادات (والتي تساوي قيمة الاستيرادات الخاصة ب‍العراق) بلغت 2.13% فقط".

وأشار إلى أنه "باعتماد معدل الجمرك في العراق 10% (حيث أن قيمة الجمارك تختلف حسب نوع المنتج) ويمكن اعتماد نسبة 10% كمعدل لقيمة الجمارك، فان قيمة الهدر في مبالغ الجمرك خلال الأشهر الثلاثة بلغ ما يقارب 700 مليون دولار، حيث بلغ مجمل الجمارك المستحصلة ما قيمته 189 مليون دولار فقط، بينما قيمة الجمارك المفترضة اعتمادا على المبالغ المحولة من البنك المركزي تبلغ 886 مليون دولار أميركي".