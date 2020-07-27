الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي يقرر تأجيل استيفاء أقساط مستحقة على المصارف الحكومية لثلاثة أشهر


قرر البنك المركزي، الاثنين، تأجيل استيفاء الأقساط المستحقة على المصارف الحكومية والخاصة بمبادرتي الخمسة تريليون دينار والواحد تريليون دينار، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، عازياً ذلك إلى استمرار الظروف الاستثنائية في البلاد بسبب جائحة كورونا.

وقال البنك في بيان إنه "تقرر تأجيل استيفاء الاقساط المستحقة على المصارف الحكومية والخاصة بمبادرتي الخمسة تريليون دينار والواحد تريليون دينار".

وأوضح، أن "التأجيل يأتي نظراً لاستمرار الظروف الاستثنائية وما يرافقها من إجراءات غلق تامة وجزئية بسبب جائحة كورونا وما خلفته من جمود كلي او جزئي في اغلب القطاعات الاقتصادية التي ما زالت تؤثر في النشاط الاقتصادي والذي القى بضلاله على اصحاب المشروعات الصغيرة المتوسطة والكبيرة والقطاع السكني".

واشار المصرف الى ان "التاجيل سيكون لمدة ثلاثة اشهر اضافية ابتداء من تاريخ(الاول من تموز ٢٠٢٠ ولغاية ٣٠ ايلول ٢٠٢٠) وتحويلها الى نهاية مدة القرض، وتمرير هذا التأجيل الى المقترضين بشكل لا يخلف وراءهُ اي فوائد او عمولات تأخيرية".

وكان البنك المركزي العراقي قد اعلن عن اطلاقه في نهاية سنة 2015 مبادرة الواحد ترليون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع الشباب على الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية.

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