الصفحة الاقتصادية

الحكومة ومجلس النواب يبحثان اقرار موازنتين


كشف عضو في اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن عقد اجتماع مرتقب بين اللجنة ووزير المالية لبحث اقرار قانون موازنة العام الحالي.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا، ان"اللجنة تنتظر عقد اجتماع مع وزير المالية في الحكومة الاتحادية علي عبدالامير علاوي لبحث عدد من الملفات بينهما ملف الموازنة العامة".

وأضاف، ان"اللجنة يجب ان تبحث مع وزير المالية مشروعي قانوني الموازنة للعام الحالي والعام المقبل"، معربا عن"اعتقاده بأنه لن يكون هناك قانون للموازنة الاتحادية للعام 2020، وستكمل الحكومة العام الجاري وفق قانون الادارة المالية وصرف نسبة (1/12) شهريا وفق قانون الموازنة للعام الماضي.

واشار الى، ان"اللجنة المالية حاليا تنتظر تحديد موعد الاجتماع مع وزير المالية"، مبينا ان"الاجتماع على الاغلب سيعقد بعد عطلة عيد الاضحى".

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الحكومة ومجلس النواب يبحثان اقرار موازنتين
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