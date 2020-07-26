سومو: الشركات الهندية والصينية الأكثر شراء للنفط العراقي لشهر حزيران

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الأحد، أن الشركات النفطية الهندية والصينية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر حزيران الماضي.

وذكرت سومو في احصائية نشرتها على موقعها الرسمي أن "الشركات الهندية والصينية كانتا الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي وبواقع 5 شركات لكل منهما من أصل26 شركة قامت بشراء النفط العراقي خلال شهر حزيران".

وأضافت سومو، أن "الشركات الامريكية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 3 شركات، تليها الشركات التركية واليابانية والبريطانية واليونانية شركتين لكل منهما"، مبينة أن "البقية توزعت عاللى شركات الروسية والكويتية والايطالية والكورية الجنوبية والاسبانية وبواقع شركة واحدة لكل منها".

واشارت سومو الى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا "،

متابعةً أن "ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة اوكسون موبيل الامريكية وبي بي البريطانية سي ان بي سي الصينية وتي بي التركية وكوكاز الكورية الجنوبية".