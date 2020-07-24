الصفحة الاقتصادية

سومو تعلن صادرات النفط الخام المباعة بعلاوة سعرية في حزيران


أعلنت شركة تسويق النفط "سومو" التابعة لوزارة النفط، الجمعة، عن كميات النفط الخام المصدرة والتي تم بيعها بعلاوة سعرية وتحقيق إيراد إضافي للعراق خلال شهر حزيران.

وذكرت الشركة في بيان نُشر على موقعها الرسمي أن "العراق صدر كمية من نفط خام كركوك بكمية بلغت 579 ألفاً و45 برميلاً بعلاوة سعرية بلغت 3.750 دولاراً لكل برميل".

وأضافت أن "الإيراد الإضافي المتحقق بلغ 2.171.418.75 دولاراً وبسعر بيع بلغ 41.829 دولاراً فيما يكون الإيراد الكلي للشحنة 24.220.873.31 دولاراً".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النفط تعلن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة خلال حزيران
سومو تعلن صادرات النفط الخام المباعة بعلاوة سعرية في حزيران
أسعار النفط ترتفع عالمياً في ظل انخفاض العملة الأمريكية
أسعار النفط ترتفع عالمياً في ظل انخفاض العملة الأمريكية
النائب عدي الشعلان يحذر من عواقب عدم إقرار موازنة 2020 ويتهم الحكومة بـ"التسويف"
نائب: تركيا لا تريد للعراق تحقيق الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الزراعية
ضربة قاتلة لاقتصاد “امارة الدعارة” .. من سينقذ محمد بن راشد بعدها؟!  
البنك المركزي يسحب إجازة شركة توسط لبيع وشراء العملات لـ"مخالفتها التعليمات"
إيران والعراق على أعتاب اتفاق يخص العملة الأجنبية
ثروة العراق السيادية.. اهمال ام سوء ادارة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك