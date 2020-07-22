الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي يسحب إجازة شركة توسط لبيع وشراء العملات لـ"مخالفتها التعليمات"


أعلن البنك المركزي العراقي، الأربعاء، سحب إجازة شركة توسط لبيع وشراء العملات الأجنبية بسبب "مخالفتها التعليمات".

وقال البنك في بيان إنه "بالنظر لمخالفة شركة الدر للتوسط لبيع وشراء العملات الأجنبية لأحكام تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط وشراء العملات الأجنبية فانه تقرر سحب إجازة الشركة".

وأضاف البنك، أنه "تقرر أيضاً مصادرة خطاب الضمان المودعة لدى هذا البنك والبالغة 50 مليون دينار"، مطالباً وزارة التجارة بـ"إلغاء شهادة التأسيس الممنوحة لها إضافة إلى شطب اسم الشركة من السجلات وتزويد البنك المركزي بكتاب التصفية المصدق".

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البنك المركزي يسحب إجازة شركة توسط لبيع وشراء العملات لـ"مخالفتها التعليمات"
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