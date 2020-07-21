الصفحة الاقتصادية

إيران والعراق على أعتاب اتفاق يخص العملة الأجنبية


أعلن مدير الشؤون الدولية بالبنك المركزي الإيراني حميد قنبري، عن قرب التوصل لاتفاق بخصوص العملة الأجنبية بين إيران والعراق.

وقال قنبري، الذي رافق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في زيارته ل‍بغداد الأحد الماضي بهدف إجراء مفاوضات مصرفية مع الجانب العراقي، أن "المباحثات كانت مفيدة وبناءة بين الجانبين، وستبلغ المرحلة النهائية في زيارة رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له إلى طهران اليوم الثلاثاء".

وأضاف أنه "من المتوقع في حال تحقق الأمر، أن يتدفق نقد أجنبي ملحوظ على السوق (المحلية) يصل لعدة مليارات، ما سيساهم في تغطية جزء كبير من الطلب على العملة الأجنبية".

وكان البنك المركزي الإيراني ونظيره العراقي قد وقعا مذكرة تعاون تتعلق بالروابط المصرفية والمالية العام الماضي، فيما بين قنبري، أن مفاوضات أول أمس تأتي امتدادا للمذكرة المبرمة، كما أن زيارة محافظ المركزي الإيراني عبدالناصر همتي للعراق الشهر الفائت تأتي بنفس الإطار.

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