الصفحة الاقتصادية

وزير الطاقة الروسي يتوقع سعر النفط عند مستوى 40 - 43 دولارا للبرميل


أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الجمعة، أن وزارة الطاقة الروسية تعتبر سعر النفط عند مستوى 40 - 43 دولارا للبرميل سعرا مستقرا بشكل نسبي، ولا تتوقع تغير الأسعار بعد تخفيف قيود تقليص الإنتاج.

وقال نوفاك للصحفيين مجيبا عن سؤال حول إمكانية تغير أسعار النفط بسبب انتقال "أوبك" إلى نمو الأسعار: "لا، لا نتوقع، وذلك لأن السوق تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار أصلا".

وفي حديث حول توقعات السعر، قال الوزير: "سعر النفط مستقر نحو شهر عند مستوى 40 - 43 دولارا للبرميل، وهو سعر مستقر إلى حد ما انطلاقا من توازن السوق القائم حاليا".

وأكد وزير الطاقة الروسي أن الشركات النفطية تتخذ القرارات بشأن تنفيذ اتفاقيات تصدير النفط في ظل نمو حجم الإنتاج ضمن "أوبك+" بنفسها، مؤكدا على أهمية توفير النفط للسوق الروسية بشكل أولوي.

وقال نوفاك مجيبا على سؤال بشأن حجم النفط الذي سيتم تخصيصه للسوق المحلية ونسبة النفط المصدر بعد بدء زيادة الإنتاج في إطار "أوبك+": ""في دولتنا دائما تكون زيادة الإنتاج في السوق المحلية في الصيف، وبالطبع، تتخذ الشركات قرارات بشأن تنفيذ عقودها واتفاقياتها، ولكن من المهم بالنسبة لنا التأكد من توفير احتياجات السوق المحلية في المقام الأول، وهي عادة ما تنمو في الصيف، وبالتالي نحن ننطلق من ذلك، وتبلغ الزيادة نحو 400 ألف برميل".

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