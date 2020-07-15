"أوبك+" توافق على توصيات لتخفيف التخفيضات الإنتاجية بدءاً من آب

وافقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك+"، على توصيات لتخفيف التخفيضات الإنتاجية بدءاً من شهر آب المقبل.
وأكد مصدر في تصريح نقلته وكالة "رويترز" أن "أوبك+" ستعقد الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 18 آب.
إلى ذلك، أظهر بحث لـ"أوبك+" أن "موجة قوية" ثانية لفيروس كورونا قد تؤدي إلى هبوط الطلب على النفط في 2020 بمقدار 11 مليون برميل يوميا، مقارنة مع انخفاض قدره 9 ملايين برميل يوميا في التوقعات الحالية.
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