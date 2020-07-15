الجمعيات الفلاحية: حكومة كردستان دمرت الزراعة العراقية

اتهم رئيس الجمعيات الفلاحية جبار العصاد العبادي، الأربعاء، وزارة البلديات بالتسبب في رفع اسعار الخضروات بشكل مبالغ فيه بسبب فرض المزاد من خلال العلوات، مبينا ان اقليم كردستان تسبب في تدمير القطاع الزراعي بالعراق.

وقال العبادي في تصريح صحفي إن “وزارة البلديات الاتحادية تفرض شروط قاسية على الفلاح بضمنها إجباره على الدخول بالمزاد العلني من خلال علوة الخضروات ما يرفع الاسعار بشكل كبير للغاية”.

واضاف ان “المنافذ الحدودية الاتحادية جميعها مسيطر عليها الا ان دخول البضائع من اقليم كردستان تسبب في تدمير القطاع الزراعي العراقي”،

مبينا ان “التنافس غير عادل بين المنتج المستورد والمنتج المحلي الصحي وعلى الحكومة منع اقليم كردستان من الحاق الضرر بالزراعة العراقية واغلاق الحدود بشكل تام”.

وأشار العبادي إلى أن “ العراق يحقق الاكتفاء الذاتي بـ 28 منتجا زراعيا مثل الذرة الصفراء والحنطة والشعير والطماطة والخيرات والباذنجان والبطاطة والدبس والمخللات وغيرها دون الحاجة للاستيراد”