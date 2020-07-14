"أوبك" تتوقع زيادة قياسية في الطلب العالمي على النفط في 2021

أفادت منظمة "أوبك" بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى مستوى قياسي يبلغ سبعة ملايين برميل يوميا في 2021 مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، لكنه سيظل أقل من مستويات 2019.

وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري: "هذا بافتراض احتواء كوفيد-19 خاصة في الاقتصادات الكبيرة مما يسمح بتعافي الاستهلاك الخاص للأسر والاستثمار بدعم من إجراءات تحفيز ضخمة اتخذت لمكافحة الجائحة".

وأضافت أن التوقعات تفترض عدم تحقق المزيد من المخاطر في الاتجاه النزولي في 2021، مثل التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة وارتفاع مستويات الدين أو حدوث موجة ثانية من حالات العدوى ب‍كورونا.