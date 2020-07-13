وزير الزراعة: هنالك دول عدة ترغب بالمنتج الزراعي العراقي وبضمنه اللحوم

أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاثنين، وجود دول عدة ترغب بالمنتج الزراعي العراقي وبضمنه اللحوم، مشيرا الى وجود توقعات بزيادة الطلب على محاصيل الخضروات.

وقال الخفاجي بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "طلبات دولية على المحاصيل الزراعية العراقية"، مؤكداً أن "الوزارة لديها حاليا طلب من إحدى الشركات لتصدير محصول الطماطم والباذنجان والبطاطا بكمية (٥٠٠) طن لكل محصول".

وأضاف أن "هنالك دولا عدة ترغب بالمنتج الزراعي العراقي وبضمنه اللحوم"، مشيراً الى "توقعات بزيادة الطلب على محاصيل الخضروات".

ولفت الخفاجي الى أن "تصدير التمور مسموح به لشركات القطاع الخاص والشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور بسبب وجود فائض عن الاحتياج المحلي"، موضحاً أن "الوزارة ستقوم بتسهيل الإجراءات كافة لتنفيذ هذه المراكز بأقصر فترة ممكنة".