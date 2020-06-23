رؤيا اقتصادية عراقية  

سلام دليل ضمد ||

لا تضع بيضك في سلة واحدة ولا تختبر النهر بكلتا قدميك

اعتمد العراق منذ اكتشاف النفط الاقتصاد الريعي والذي بدوره كان وبالا على الشعب بدل أن يكون معينا لهم فالفكر العراقي ضعيف اتكالي لذلك اعتمدت الحكومات على ما تصدره من النفط الخام فأن ارتفع سعره (فهم في روضة يحبرون )

وان انخفض ( فأصبح يقلب كفيه )

وبما انا في فترة ركود اقتصادي سألخص بعض الأمور

١. على الحكومة رفع الضريبة للمواد التي تدخل العراق من المنافذ الحدودية لعدة أسباب

أ. زيادة واردات الدولة

ب. ارتفاع سعر البضاعة الأجنبية وذلك سيؤدي إلى انتعاش الصناعة العراقية ودخول الصناعة الأجنبية لتكون مصانعها داخل العراق

ج. زيادة الأيادي العاملة العراقية وبذلك تنخفض الميزانية التشغيلية التي وصلت لنسبة ٧٧%

٢. يكون الأستثمار عن طريق القنوات الفضائية الحكومية وبطريقة المزايدة العلنية

٣ .إدخال مصانع عملاقة في مجالات غير قابلة للأنهيار كصناعة الأدوية والتكنلوجيا الحديثة

٤ التطور الزراعي فكل مقومات الزراعة موجودة في العراق

ا. الماء

ب. الأسمدة

ج. الأرض

د. الأيدي العاملة

لو اني أفضل التعاقد مع شركات اجنبية زراعية متخصصة .

٥. تحويل المنافذ في الإقليم للأستثمار الأجنبي وكذلك ربط سكك الحديد بين المنافذ الحدودية والمحافظات لنقل البضائع وهذا ما طرحته الشركات الصينية ولاقى رفضا عراقيا

٦. عدم تعيين اي موظف إلا للضرورة القصوى لعشر سنوات كذلك تستطيع الدولة نقل الموظفين من وزارة لأخرى

٧. إلغاء العمل بنظام العاطلين عن العمل وذلك على مدى ١٠ سنوات الذين وصل عددهم لمليون وأربعمائة وذلك بأعطائهم مبلغ مالي يشرف عليهم مختصين لأنشاء المشاريع الصغيرة (لا تعطني كل يوم سمكة بل علمني كيف اصطاد )

٨. فك الارتباط الاقتصادي مع الاقليم

٩. تخفيض نسبة ٣% ثابتة من رواتب الموظفين من أعلى سلطة في الدولة وحتى العاطلين عن العمل وكذلك المتقاعدين

١٠. إحالة بعض منتسبي وزارة الدفاع لوزارة الزراعة وحسب رغبة المنتسب

١١. الفقرة الحادية عشر هي من أهم الفقرات التي تورد للدولة ٨ مليار دولار خلال سنة واحدة لكن لا مجال لذكرها هنا فهناك من الفاسدين (عذرا عن هذه الكلمة ) الذين يستغلون هذه الفقرة لصالحهم الخاص فأحدى القوانين تبيح لهم ذلك