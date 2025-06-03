شكرا للقضاء التونسي . والحكومة العراقية نائمة

صباح الرسام

وانا اتصفح صفحات الاخبار قرأت خبر ادهشني حدث في تونس .

الخبر قررت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الارهاب في تونس الحكم على رئيس الحكومة الاسبق علي العريض بالسجن 34 سنة ، في قضية التفسير المتعلقة يتسفير ( مجاهدين ) للالتحاق بتنظيم داعش في سوريا والعراق وليبيا ، والهدف مقاتلة قوات الحكومة السورية والقوات العراقية ، للفترة من 2011 - 2013 عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية والفترة من 2013 - 2014 التي شغل فيها منصب رئيس الوزراء .

وتم الحكم على ثمانية آخرين بالسجن تراوحت أحكامهم بين 18 سنة الى 36 سنة ، فيهم شغلوا مناصب أمنية و سياسية .

هذه الزمرة حتى الشعب التونسي لم يسلم منها قتلوا واغتالوا عناصر امنية تونسية واغتالوا شخصيات سياسية وارعبوا شعب تونس يريدون نشر الفكر الجهادي الارهابي بشعار الفتوحات الاسلامية في شمال افريقيا ، وقبل عدة سنوات تظاهر الشعب التونسي وطالب الرئيس التونسي قيس سعيد بالاقتصاص منهم ، وكان رده القضاء يحاسبهم .

بالرغم من فرحتنا بقرار القضاء التونسي لكن ما صدمنا هو تعليقات حزب النهضة الذي ينتمي اليه المدان علي العريض وقسم من الشعب التونسي ، الحزب يقول ان الحكم ليس قانوني بل قرار سياسى وتصفية حسابات حزبية ولا علاقة للقضاء بهذا القرار بل ضغط من رئيس الحكومة على القضاء !!! هذا رأي حزب النهضة

اما رإي بعض المواطنين التونسيين ايضا غير راضي بحكم القضاء وتعليقهم كان عذر اقبح من فعل، يقولون ان العريص لم يرسل شباب دون سن 30 سنة بل ارسل اعمار الثلاثينات فما فوق وهذا الحكم ظالم .

لم اكن اعلم ان النذالة عند بعض الشعوب العربية تصل لهذه الدرجة من الاجرام والخباثة والحقد ، انهم يدافعون عن قتلة مجرمين يرتكبون ابشع الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية اي ملة هؤلاء الجبناء الانذال؟؟؟ يدافعون عن بهائم وحشية كانوا يقتلون العراقيين بدم بارد ويقتلون قوات بشار الاسد لاسقاطه ويزعزعون امن ليبيا.

لمصلحة من يقتلون الناس؟ والمشكلة الاكبر الذين يدافعون عنهم وعن الذي يرسلهم ويسهل ارسالهم .

والأغرب والأعجب نحن كعراقيين معنيين بالدرجة الاولى بهذه القضية لاننا المتضرر الاكبر وضحية هؤلاء الارهابيين المجرمين وكل العالم رأى الكوارث التي حلت بالعراق من سفك دماء مئات الاف العراقيين وتدمير بنى تحتية وممتلكات عامة وخاصة ولم يسلم من هؤلاء لا دور عبادة ولا مؤسسات انسانية وثقافية ، وللأسف لم نرى أي رد حكومي بهذه القضية اين وزارة الخارجية اين الحكومة ؟؟؟ !!!

الحكومة مسؤولة عن حماية ارواح الشعب العراقي وواجبها الاقتصاص من القتلة والعابثين بامن البلد .

هل حكومتنا لا تعلم بهذه القضية ام تعلم ولا تتخذ اي اجراء وابسطه اصدار بيان رسمي ورفع دعوى للمحكمة الدولية ، وهنا نستذكر بيت من قصيدة ابن القيم الذي ينطبق على الحكومة .

ان كنت لا تدري فتلك مصيبة

وان كنت تدري فالمصيبة اعظم .