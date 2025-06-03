مشروع لحوم الاضاحي اليمني … ضمان وصول لحم الاضحية لأفواه الفقراء..!

هذه دعوة نطلقها من جديد الى كل قادر على إيصال مضمونها من خلال وسائل الاعلام المختلفة وغيرها ،ونخص منهم أولئك المخلصين الذين يحرصون عل إيصال ( الحق) الى أصحابه .

__ دعوة ليست جديدة لكنها اليوم واجبة التنفيذ قبل أي وقت مضى ؛ وهي ضرورة إيصال لحوم الاضاحي الى مستحقيها من الفقراء بمختلف توصيفاتهم ،ولا عذر لمن ينحر ويخول من يقسم بحسب التوصية ظناً ،ودون التأكد من وصول لحم أضحيته الى قدور الفقراء .

__ منح صلاحية تقسيم لحم الاضحية بين الفقراء الى أشخاص أو جهات وبحسب تقديراتهم دون التأكد من حصول التقسيم وفق مراد الله تبارك وتعالى لن يؤدي الى وصول ثوابها لصالح المضحي مهما كانت نيته ،لأن النيات ترتبط أحيانا بوجهة نظر المقسم من خلال إنتمائه العقائدي أو السياسي وغير ذلك ،أما المضحي فقد عقد نيته لوجه الله تعالى دون تمييز ،وإن الانسان الجائع ولا سيما المفروض عليه الجوع ضمن حصار يستهدف تصفية الوجود الانساني .

__ ومن أجل تنقية طريق الاضحية في سيرها نحو مستحقيها الفقراء المحاصرين وهم كثر في العالم ولا سيما العالم العربي والاسلامي فقد خطط اليمنيون المحاصرون الذين تتكالب عليهم قوى الشر كما تتكالب على غزة الصابرة المحتسبة ونظموا مشروعا عادلا لتوزيع لحوم الاضاحي وضمان وصوله الى الفقراء ؛ فقراء اليمن الذين يقفون مشعلا إسلاميا إنسانيا وفيا من أجل حق المستضعفين في الارض .. ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) .

__ مشروع اللحوم والاضاحي العيدية يهدف الى الاسهام في تعزيز مستويات الامن الغذائية المتردية ومعالجة سوء التغذية عبر توزيع لحوم الاضاحي في محافظات اليمن على 41 الف أسرة محتاجة .

__ ومن أجل التبرع لفقراء اليمن المفروض عليهم حصار التجويع يرجى التواصل عبر الواتساب ( 00989307082508)،، أو من خلال مؤسسة بنيان / اليمن ،، أو من خلال التبرع بالحساب البنكي (06104338973162956) .

…. فإستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا .