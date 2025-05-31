لعبة الكذب وتصدقه.. حكومتي الأقليم والمركزية..!

‏تصريحات وزارة المالية بشأن عدم التزام حكومة “إقليم كردستان العراق” بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية، هي حلقة مكررة من مسلسل ممل وطويل لا يريد أن ينتهي،

وهو مسلسل بدأ من نيسان 2003 وما زال مستمراً حتى اليوم، وسيستمر لأمد غير معلوم بسبب عدم وضع حل جذري له.

في هذا المسلسل الممل، تم مراراً عقد اتفاق مكرر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وتم مراراً تعهد الإقليم بتسليم الإيرادات، وتم مراراً تصديق الحكومة الاتحادية بتعهد الإقليم، ثم تم مراراً تنصل الإقليم من تعهده وعدم التزامه به، وهكذا دواليك.

المضحك بالموضوع أن الحكومة الاتحادية تعلم أن الإقليم يكذب، والإقليم يعلم أن الحكومة الاتحادية لا تصدقه، إلّا أن الطرفين مستمران بتكرار هذه اللعبة التي لم يعد لها أي لون أو طعم أو رائحة.