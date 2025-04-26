المقالات

أمريكا ترفع الراية البيضاء لصنعاء..!

102 2025-04-26

د. عبد الله علي هاشم الذارحي ||

شكوك يمنية برفع أمريكا للراية البيضاء والأخيرة تعمل مع السعودية لإنقاذ ترامب.

فمع قرار الولايات المتحدة رفع الراية البيضاء بعد أسابيع من اعنف حملة عسكرية على اليمن، بالتوازي مع تحرك سعودي في ملف السلام رغم مرور سنوات منذ ابرام أولى هدنه، تثار الشكوك من الدوافع لهذه الخطوات ، فما الهدف المشترك بين الحلفاء الجدد؟.

 

على مدى الساعات الـ48 الأخيرة لم تهدا التصريحات الامريكية حول تغيير في خطة الهجوم على اليمن مصحوبة باعترافات بخسارة الجولة الأولى من الحرب والتي تجاوزت الت750 غارة في 6 أسابيع فقط، وإظهار حجم التفوق اليمني وان زعمت الإدارة الامريكية حصول صنعاء على نظام دفاع جوي متطور من ايران.

 

لم تقتصر التصريحات الامريكية التي تناقلتها قنوات عالمية ابرزها شبكة سي ان ان الامريكية حول نتائج الحملة التي اطلقها ترامب ووصفت بالأعنف وخلفت نحو 650 شهيدا من المدنيين باعتراف الدفاع الامريكية وان حاولت توصيفهم كـ”حوثيين” بل امتدت إلى اشارت بقرب انتهاء العملية بتصريحات نقلتها “الجزيرة” عن مصدر بالدفاع الامريكية حول اجراء تقييم للحملة قد يفضي إلى وقف العملية او توسيعها مع اعتراف المصدر ذاته بخسارة أمريكا لتفوقها الجوي بما في ذلك طلعات المسيرات الاستطلاعية من نوع ام كيو ناين والتي اسقطت اليمن منها نحو 7 في اقل من شهرين.

 

كما تحدثت الدفاع الامريكية عن فتح تحقيق بسقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات واعترافها ولو جزئيا ببعض المجازر مع محاولة تقاسم البقية مع صنعاء بتسويق مزاعم باطلة بشأنها.

 

والاهم هو بدء الحديث الأمريكي عن إعادة ملف الحرب على اليمن إلى الكونجرس مع اقترابها من شهرها الثاني وهي المدة التي يمنحها القانون الأمريكي للرئيس لإعلانه حرب طارئة في حال تعرضت المصالح والقوات لهجوم، وتحويل الملف إلى الكونجرس في ضوء تصاعد الانتقادات في أوساط أعضائه حول فاعلية الحرب على اليمن والغارات المكثفة وسقوط المدنيين مؤشر اخر على احتمال وقفها لاسيما في ظل الخلافات المحتدمة بين الدفاع الامريكية وإدارة ترامب والتي بدأت بشكل تسريبات لوزير الدفاع وطرد 4 من كبار مساعديه وصولا إلى طرح إمكانية اقالته والاتهامات التي ساقها ترامب للبنتاغون بالسعي للإطاحة بوزيره ناهيك عن النقاشات المستمرة بشان مستقبل حاملة الطائرات الامريكية “يو اس ترومان” والتي تدفع البنتاغون لسحبها بعد أسابيع من تعرضها للضربات اليمنية ورفضها مقترحات لترامب باستبدالها.

 

في المجمل ، تحاول الولايات المتحدة التهدئة مع اليمن بصورة او بأخرى ولو استدعى ذلك التلويح بوقف العملية اليمنية، والمؤكد ان هذا التوجه يشمل أيضا اتفاق عاجل مع السعودية يتضمن وقف اطلاق النار مع اقتراب اتفاق جديد بغزة والهدف هو انقاذ زيارة ترامب الباهظة والمتعثرة منذ إعلانها قبل اشهر ، وهو ما يعزز التصريحات اليمنية حول المخاوف الامريكية – السعودية المتبادلة بشان زيارة ترامب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بين الحريق والمفاوضات .. معركة النفوذ الخفي !
خور عبد الله عراقي وسيبقى..!
ترامب انحنى راكعا امام الارادة والصبر الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية..!
أمريكا ترفع الراية البيضاء لصنعاء..!
الإنسان وعلة خلقه في الأرض
قراءة المشهد السياسي
تراث سوريا في ذمة لصوص
الهندسة الجيوسياسية للصراع السوري !!
وفي لبنان نِباحٌ علا …
أسباب تزايد عدد المرشحين المستقلين في الانتخابات القادمة !!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك