أسباب تزايد عدد المرشحين المستقلين في الانتخابات القادمة !!

أقدم لكم مجموعة من النقاط التي تم استقاءها من واقع العراق ورؤيته المستقبلية والتي تركز على دور المرشح المستقل في دفع عجلة التغيير :

1. كثير من الناس أصبحوا يرون أن الأحزاب لا تمثل تطلعاتهم أو أنها لم تنجح في تحسين الأوضاع مما يدفعهم للترشح بشكل مستقل بعيداً عن الولاءات الحزبية.

2. رغبة في تمثيل شعبي مباشر لان بعض المرشحين يشعرون أن الترشح المستقل يعطيهم حرية أكبر في التواصل مع الناخبين دون أن يكونوا مقيدين بسياسات الحزب أو أيديولوجياته .

3. التغير في القوانين الانتخابية أحياناً تشهد بعض الدول تغييرات في القوانين أو النظم الانتخابية ، تجعل الترشح المستقل أكثر سهولة أو أكثر جاذبية .

4. الحراك الشعبي أو الغضب العام كما في أوقات الأزمات السياسية أو الاقتصادية، تزداد مشاركة المستقلين كنوع من التحدي للنظام القائم أو كبديل للطبقة السياسية التقليدية .

5. المستقلون اليوم لديهم أدوات فعالة للوصول إلى الجمهور مباشرة دون الحاجة إلى آلة حزبية كبيرة ، مما سهل دخولهم المنافسة .