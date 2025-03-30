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أهدافهم..أحياء سكتية..!

83 2025-03-30

الدكتور علي عبد الله الدومري ||

المدير العام التنفيذي لمؤسسة الاتحاد العربي للصحفيين والإعلاميين والمثقفين العرب.

قصف أمريكي يستهدف الأحياء السكنية..!

تخبط أمريكي وفشل ذريع وقصف عشوائي للمدن اليمنية والأحياء السكنية يؤكد وبما لا يدع مجالآ للشك إفلاس العدوان الأمريكي على المستوى العسكري والاستخباراتي والأخلاقي والإنساني وكل تصرفاته الإجرامية تندرج في إطار الإرهاب الأمريكي الموجه نحو شعوب المنطقة العربية لتطويعها وتركيعها للكيان الصهيوني المؤقت.

فمن الصعب ان يحدث هذا الأمر في اليمن التي سبق قصفها خلال عشر سنوات بما يقارب 280 الف غارة 280،000غارة جوية استهدفت البشر والشجر والحجر وكلها لن تخيفه وترهبه بل خرج كالوحش الكاسر من تحت ركام كل تلك الغارات.

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أهدافهم..أحياء سكتية..!
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