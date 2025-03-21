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إلى البعض من المثبطين

104 2025-03-21

 نعم .. ومن لا يرى أبعد من أرنبة أنفه، إن عظّمتُم أمريكا واسرائيل أنتم فماذا سيقول البسطاء في الشارع إذاً ؟ 

أمريكا الان بإضعف حالاتها والكيان الذي هزمه طوفان الاقصى بإضعف حالاته،  ذلك الكيان الذي كان يقول عنه سماحة شهيدنا الاقدس أوهن من بيت العنكبوت .. وهو ذاته من كان يوقف قض الكيان وقضيضه على ( إجر ونص ) أيّ روح انهزامية تسكن جنبات البعض ممن يُعظّمونَ أمريكا والكيان المنهار ويرون فيها إلهةً وقدراً محتوماً يجب الاستسلام له؟

أين أنتم من المكر الالهي الذي جهزه الله  للطغاة والمستكبرين؟

رسالة واحدة من السيد القائد الخامنئي دام ظله إلى ترامب وتتسيد ايران والمحور المنطقة برمتها

ماللبعض قد سلّم أن الامر متروك للسماء فقط وهي من ستهزم امريكا واسرائيل ؟

 لو كانت ايران وحزب الله والحشد وانصار الله وحماس يفكرون كما يفكر الانهزاميين لما حمل أحد بندقية وفكر بالتصدي لمعسكر الشيطان.

نحن منتصرون بإذن الله رغم الجراح ورغم نزيف الدم، ورغم فقد القادة،

نعمل جاهدين وبكل ما أوتينا من قوة للتصدي للاستكبار وذيوله حتى تسليم الراية إلى صاحبها المفدى المنتظر  أرواحنا له الفداء.

علينا ان لا نجلد ذاتنا ونجلس ونندب حضنا العاثر الذي أوقعنا في منازلة مع امريكا والكيان.

 أمريكا اليوم تستجدي من ايران فقط عدم دعم المحور، فقط لا أكثر

وهي ذاتها والكيان يستجدون أن يكف أنصار الله الحوثيين عن مهاجمة حاملات الطائرات والسفن والبوارج التابعة لهم ولحلفائهم.

فمالكم كيف تحكمون أيها المنهزمون في دواخلهم ؟

 

هذه حرب … وفي الحرب كل شي متوقع 

يوم نصر… ويوم هزيمة

ولكن لا يجب أن نهزم في دواخلنا

فهذا لعمرك الخسران المبين والهزيمة الكبرى..

 

فمن يدعي الانتماء للمهدي يجب ان يكون شجاعاً لا العكس

 

لعمرك لقد قالها الذي لا يكذب

( قطعاً سننتصر )  

وسننتصر حتماً بإذن الله

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