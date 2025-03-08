عباس الموسوي ||

⭕ إلى من صدعوا رؤوسنا بالعودة للحضن العربي وراهنوا على رؤساء العرب الانذال وشعوبهم المدجنة المعبئة طائفيا العرب سكتوا عن مجازر الجولاني لأنها ابادة للشيعة رغم هذه الدول علمانية إلا أنها تبغض الشيعة ولم تروق لهم الشيعة دافعوا عن غزة السنية ولم تروق لهم حركة التشيع وسط السنة بعد مواقف الرجال

وخصوصا دول الخليج الوهابية الصهيونية ماهو قالها إبن حمد صراحة عندما كشف من شاركوا بتدمير سوريا..قطر والسعودية وتركيا والاردن واخواتها

لذلك ايها الشيعة حتى الشيوعيون والعلمانيون والتشرينيون والاصلاحيون الصهيونية والوهابية لاتميز بينكم القوم يطلبون رأس الشيعة بكل اطيافهم وانتمائهم وحتى من يتعاون معهم بعدها يذبحوه أو يعيش ذليلا مهانا ديوثا عارا جبانا ذليلا لذلك المشاهد في سوريا فرزت المواقف.

ولاحاجة ان نداهن ونراعي ومن يدعم هذه المجازر ويؤيدها مثل الانذال المطلك والخنجر ومن يمد يده لهم بالسلام إلا لعنة الله عليه انفرزت المواقف بشكل واضح ولاحاجة تنظرون ساعة الأجل على يد انجس وارجس خلق ألله الوهابية االصهاينة وأي موقف أو مجاملة لهم على حساب دماء الشيعة هي خيانة مابعدها خيانة للعقيدة والمذهب.