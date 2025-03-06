معاوية في الميزان السيـاسي المعاصـر..!

من هـو معـاوية بن أبي سفيـان..؟

هو، ببساطة، أول حاكـم قاد تمــرداً مسـلحاً في الإسلام..

وأول من أعـلن انـقلاباً عسـكرياً على سـلطة شـرعية ومنتخبـة في الإسـلام..

وأول مـن وصـل إلى سـدة الحكـم وكرسـي السـلطة على ظهـر «دبابة» في الإسـلام..

وأول من أقام نظام حكم ملكي فردي وعائـلي مستبـد ومتسـلط في الإسلام..

وأول من عطل العمـل بالدستور الإسلامي، وأعـلن قانون الطوارئ والأحـكام العرفيـة في الإسـلام..

وأول من لجـأ إلى الإغتيـالات السياسية والتصفيـات الجسدية كوسيلة للنيـل من الخصـوم في الإسـلام (إن لله جنوداً في العسـل)..

وأول من مارس سياسات تكميـم الأفواه والقمع بـحق خصـومه ومعارضيـه في الإسـلام..

وأول من نقض معاهدة صـلح مبرمة في الإسلام..

وأول من عمل بسياسة توريث السلطة والحكم في الإسلام..

هـو، باختصــار، أول حاكـم بـغى وطـغى وظلـم وتسـلط وتكـبر وتـجبر في الإسـلام..

وأول حاكم سـكن القصـور الملكية، واحتجـب عن عامـة النـاس في الإسلام..

وأول حاكم تعامل بربا الفضل في الإسلام كما في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت..

وأول حاكم وظف الدين واستغله استغلالاً سلبياً لتوطيد وتثبيت دعائم وأركان حكمه في الإسلام..

وأول حاكمٍ ألـزم وسـائل إعلامه بشـن حمـلات دعائيـة تضليلية وتحريضية واسعة في الإسلام..

هذا هو الملك معاوية بن أبي سفيان..

يعني: مثله مثل حكام العرب اليـوم..

فهـل كان بذلك صحابياً جليـلا..؟

في اعتـقادي، أن معاويـة بن أبي سفيـان لو كان صحابيـاً جليـلاً، كما يؤمن بعض الحمقى، لعُدَّ، وقد ولي الحكـم، عند أهل السُّـنة خامس الخلفـاء الراشـدين..

لكنَّـهم، وبالإجمـاع، لا يعَدونه كـذلك..

مستحيـل ذلك..هـل تعـرفون ما الذي ارتقى وأهَّـل عـمر بن عبدالعـزيز لأن يكـون خامس الخلفاء الراشديـن..؟!

أنه كان يحمل من صفات التـقوى والإيـمان والعـدل والإنصـاف والزهـد والصـدق والورع والخوف من الله ما أهَّله إلى الفـوز بهذا اللقب بجدارة..

مـاذا يعني هـذا..؟

يعني أن معـاوية لو كان يحمـل أو يتصـف بمثـل هـذه الصفـات، لكـان قـد فـاز واستـحق هذا اللقب مثله مثـل من سبقـوه أو من جاء بعده بعقـود..

لكـن هذا لم يحـدث..!

باللـه عليـكم، رجلٌ يفتقـر إلى صفات التـقوى والإيـمان والعـدل والإنصـاف والزهـد والصـدق والورع والخـوف من الله و..، كيـف نعدُّه صحابيـاً جليلا..؟

مستحيـل..

حتى لو استشهـد البـعض وقـال أنه من كتَّـاب الوحي، فعبدالله بن أبي السَرح كان من كتـاب الوحي أيضـاً وكان أسبـق من معاويـة إلى الإسلام، لكنَّـه، ومع ذلك، عاد بعدها وارتـد عن الإسـلام..

يعني: الأمـر ليس معيـاراً..

علي أيـة حال،

من السهل على قناة mbc السعودية، والمعروفة بعداءها الشديد لكل معاني وقيم وأخلاق الإسلام، أن تعرض هذه الأيام مسلسلاً من انتاجها يجسد شخصية الرجل..

من السهل عليها أن تقدمه في صورة ذلك الصحابي الورع الجليل مثلاً، أو كرمز من رموز الأمة..

من السهل عليها ذلك..

لكن من الصعب عليها أن تغير من نظرة غالبية الناس تجاه هذه الشخصية الدنيوية الإنتهازية والإنقلابية الباغية حتى لو انفقت لتلميعها وصقلها ما يناهز المائة مليـون دولار..

لن يجدي ذلك..

فمعاويـة لم يـتمرد أو ينقلب على نظام محمـد مرسـي أو بشـار الأسد حتى تسوق وتروج له بذات الطريقة التي تسوق بها اليوم للسيسي أو الشرع..

معاوية تمـرد وانقلب على نظام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه..

هل تعلمون ماذا يعني أن يتمرد معاوية وينقلب على نظام الإمام علي كرم الله وجهه..؟

يعني أن البغي انقلب على العدل..

أن الباطل تمرد عن الحق..أن القبح انتصر على الجمال وأن الدنيا ثارت على الآخرة.. فمتى تعي قناة mbc ذلك..؟

متى تـدرك هـذه القنـاة المشبوهة، والتي عـمرها ما أنفقت حتى مائة ريال على برنامج أو حتى مقطع فيديو قصير واحد يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن سياساتها في تزوير الوعي وتقديس غير المقدس، والرامية دوماً إلى خلط وبعثرة الأوراق لا تجدي نفعاً في مثل هذه الحالة وهذا الموطن..؟

متى تـفهم أنـها بانتاجها مثـل هذا العمـل المثير للفتنة لم تـضف شيئاً جديداً على سلم خارطتها البرامجية المنحرفة والرخيصة أصلاً، والتي لم يعد يختلف على سقوطها وانحطاطها إثنان..؟!

بصـراحة، لا أدري..

جبهة القواصم