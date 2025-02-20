مماطلة الجولاني وإجرامه في سوريا

جبارعيدالزهرة

الجولاني قضى عمره رئيس ما يسمى بالحكم الإنتقالي قي سوريا في ممارسة الإرهاب الذي يعتبره الكثير من المثقفين والواعين والمفكرين ان الإرهاب عمل إجرامي يسعى الى تقويض الحياة السلمية المحفوفة بالامان والاستقرارلأهل الارض جميعا كل في بلده على مستوى الأمم والشعوب وحيثما وجد الإنسان نفسه صاحب الحق المشروع 0

ومن يعشق الإرهاب وينظم الى المجاميع الشاذة التي تمارسه ويشجع الآخرين على التعاطي معه مثل الجولاني الذي يحكم سوريا اليوم إنما هو عدو مبين للحياة للإنسانية في جانبها المشرق بالسعادة والأمل والرجاء والسلم والأمن ولم يجد من يشجعه وعصاباته الإرهابية سوى حكام دول الخليج العربي الذين على شاكلته في التعلق بكرسي الحكم وممارسة شتى اساليب القتل والقمع والتغييب في السجون ضد شعولهم خوفا على هذا الكرسي 0

هذا الإرهابي الجولاني يماطل لكي يبقى على كرسي الحكم في سوريا فقد ذاق حلاوته وسوف يتشبث به وبكل قوته ولن يتخلى عنه الاّ بالقوة من طريق حرب ضروس ستحرق ما تبقى من أمل ورجاء للشعب السوري في رؤية الأمن والأمان في بلاده وبصيص الأمل في تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة تحسن الأوضاع المعيشية والخدماتية للشعب السوري 0

بالأمس قال نحتاج الى ثلاث سنوات لأجراء عملية انتخابات حرة وعفيفة تشارك فيها جميع اطياف الشعب السوري تمتاز بالشفافية والنزاهةر، ثم صرح بعدها انهم يحتاجون الى 4 سنوات بغية كتابة دستور دائم للبلاد يضمن حكم عادل لسوريا وسلطة تشاركية بلا تهميش ولا إقصاء وبعدما عاد من زيارته للسعودية عدل عن هذه التصريحات وقال نحتاج الى (5) سنوات من اجل اجراء انتخابات رئاسية وهذا يعني ان سوريا مقبلة على حكم دكتاتوري تحت قبضة الجولاني كحكم آل الأسد البغيض وسوف يؤدي عدم خبرته بالسياسة واساليب الحكم وافتقاره الى اسس الإدارة الصحيحة للدولة الى جر سوريا الى حرب أهلية كحرب العام 2011 والتي سميت ثورة الربيع العربي 0

وهذا يعني بالمحصلة النهائية نوع من المراوغة السياسية الإرهابية يمارسه الجولاني للإحتفاظ بكرسي الحكم طوال حياته ومن تصريحاته في هذا الصدد والتي لا تبشر بخير اتهامه للنظام السابق نظام بشا الأسد بأنه قام بتقسيم المجتمع السوري الى عدة فئات منها فئات قربها واعتمد عليها وفئات همشها وابعدها وغيبها أن هذا التقسيم سيقود البلاد في المستقبل الى حرب اهلية او عمليات قتل كبيرة 0

أي انه يخطط لجر البلاد الى حرب اهلية ويلقي باللائمة من الآن على عاتق النظام السابق على طرية يا ناس شوفوني وشوفوا الذي صار إن هذه الحرب او هذا القتل المروع خطط له النظام السابق ونحن اليوم نتحمل التصدي له وندافع عن السلم الأهلي للشعب السوري علما بأن عصاباته الإرهابية قتلت الكثير من المواطنين السوريين من الطائفة العلوية على اسس طائفية قال احد الأحياء :- لم نكن نحمل سلاح بأيدينا ولا يوجد لدينا سلاح في بيوتنا ولم نكن العاملين تحت راية النظام السابق في الجيش والاجهزة الامنية ولا حتى في الدوائر المدنية 0

لقد هاجمتنا قوات الإدارة العامة للجولاني وقتلت منّا 10 اشخاص ولو كان لدينا سلاح ما تركناهم يقتلون اهلنا ومنهم ابني وشقيقي ، وقالت إمرأة علوية وهي تبكي من ان زوجها وأبنها وأبن شقيقة زوجها دخلوا الى بستانهم لقطف الزيتون فجاءهم اشخاص ملثمون ليسوا بعرب من هيئتهم ومن كلامهم اجانب وقاموا بقتل زوجي وابني وابن شقيقت زوجي ، هذا هو الجولاني وهذا هو جيشه ستلقى منه سوريا عاجلا وآجلا يأما حمرأً بدعم سعودي وقطري واماراتي فضلا عن الدعم التركي السابق خوفا على نفسها من قسد الكردية التي تدعم حزب العمال الكردستاني التركي الذي ريد الانفصال عن تركيا 0