حزب..الله !..في مواجهة اللاشرعية ( حلقة3)..!

التفسير الوحيد الذي قد اجده مبرراً لسكوت الحزب حالياً على تحركات الحكومة اللبنانية الجديدة ونقضها للوعود التي اعطتها للحزب ومحاولات الاقصاء المتعمد لهم في تشكيل الحكومة !

هو اعتماد الحزب على وعي المجتمع اللبناني وادراكه لخطورة المرحلة وان مايجري في سوريا الان من احداث سينبه الشعب اللبناني وبشكل عام على ان المتضرر من حدوث أي نزاع في لبنان سيكون هو الشعب بكل اطيافه وليس على الشيعة فقط !!

وأن أي محاولة من الحكومة لنزع سلاح المقا..ومة سيعرض اللبنانين لنفس مايتعرض له السوريون الان من فلتان أمني وارهاب دا..عشي في الشمال والوسط واحتلال اسرائيلي للجنوب !!

بمعنى الاعتماد على الشعب في كبح جماح الحكومة الحالية لو ارادت ان ( تلعب بذيلها )!

وان على الشعب اللبناني ان يفرض على الحكومة أن تثبت وطنيتها من خلال العمل على ملفات محددة كاخراج القوات الاسرائيلية من الجنوب وتخليص لبنان من الضائقة المالية وملف الاعمار وليس البحث عما يشعل فتيل الازمات داخل لبنان !

بكل صراحة نقولها فامام اللبنانيين وبشكل عام وليس الشيعة فقط ايام قاسية وحكومة تبين للجميع ان السفارات هي من تخطط لها تحركاتها ومنذ اليوم الاول لها !!

فأما ان يكونوا … أو لايكونوا !!

سألوا احدهم .. لماذا لايكون هنالك انقلاب في امريكا !!

فأجابهم .. لاتوجد فيها سفارة امريكية !!

والحليم تكفيه الاشارة !

تحياتي ..