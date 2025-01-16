سحب ترامب لثروات الخليج يعجل بسقوطهم..!

لقد خسرت أمريكا خسائر كبيرة أثر طوفان النار الملتهبة المحرقة ورياح صرصرا عاتية هبيت على طغيان ترامب والبيت الأبيض.

ومن اهداف ترامب كما قلنا صفقاته التجارية الربحية حيث الأن الصهاينة لديهم اتفاق هدنة مع المقاومة الفلسطينية لإيقاف الحرب وإيقاف إطلاق النار.

وهذا كتبنا بمقال سابق عن أهداف ترامب.

اليوم سيتجه نحو دول الخليج على رأسهم بني سعود لدفع كل التعويضات والخسائر سوى في الحرب على فلسطين واليمن ودول المحور أو في استهداف قادة المحور وايضا خسارة أمريكا الكبيرة نتيجة طوفان النار المحرقة.

وما ذا بعد.

اعتقد شعوب الحجاز لديهم كرامة ونخوة لن يسكتوا عن هذه الإجراءات والنهب لثرواتهم وخيراتهم.

فبلاط الحكم السعودي في ثورة مشتعلة.

فماذا يخبرنا عام 2025.

عام 2024 اخبرنا عن النصر وعام 2025 يخبرنا عن اشياء وأحداث قادمة..

انتظروا.

ارتقبوا.

يرونه بعيدا ونراه قريبا

والحمد لله رب العالمين