المقالات

شهداء قادة النصر حكاية الدم الذي ازهر نصرا

78 2025-01-03

قصي كريم الشويلي(ابو زهراء)

في سفر البطولة الذي تخطه امتنا صفحات مشرقة تروي قصص الشهداء اولئك الذين حملوا ارواحهم على اكفهم ومضوا في دروب الحق غير آبهين بصخب الدنيا او اغراءاتها وفي ذكرى استشهاد قادة النصر نقف باجلال امام رجال صنعوا التاريخ بدمائهم وتركوا ارثا لا يمحى في وجدان الامة

لقد كان الشهداء قادة لا يعرفون الانحناء الا لله قلوبهم معلقة بفلسطين واعينهم شاخصة نحو القدس التي كانت قضيتهم الكبرى وغايتهم العظمى طافوا بين ميادين النضال من العراق الى سوريا ومن لبنان الى غزة حاملين معهم احلام امة تطمح للحرية ومشروع مقاومة يعيد للامة مجدها السليب

حينما امتدت يد الغدر لاغتيالهم ظن اعداؤهم ان موتهم سيطوي صفحتهم لكن هيهات فالدماء الطاهرة التي تسفك في سبيل الكرامة لا تذهب هدرا بل تتحول الى مشاعل تنير دروب الحرية وتصنع اجيالا تواصل المسير

ان شهادة هؤلاء القادة لم تكن نقطة نهاية بل كانت بداية جديدة لمحور المقاومة دماؤهم الزكية رسمت خريطة جديدة للصراع وضعت الاحتلال على طريق النكبة وخلقت واقعا تتهاوى فيه مشاريع الهيمنة والاستكبار

لم يكن حضورهم مجرد ادوار عسكرية او قيادية بل كان رسالة حضارية وانسانية لقد اسسوا مدرسة في التضحية والبذل واصبحوا رمزا للاحرار في العالم نبراسا يقتدي به كل من يطمح للحرية ان ارثهم الجهادي منح الامة القدرة على تجاوز المحن ورفع من شان المقاومة حتى اصبحت اليوم اقوى واشد تاثيرا

واليوم في ذكرى ارتقائهم لا نقف لنرثيهم بل لنحيي ذكراهم بوفاء لا يعرف الفتور نعاهدهم ان نستمر في حمل الراية وان نصون الوصية التي تركوها ان الطريق الذي عبدوه بدمائهم هو طريقنا حتى تشرق شمس الحرية على القدس وتعود فلسطين لاصحابها

سلام على قادة لم يبدلوا عهدهم ولم ينحرفوا عن مسارهم سلام على ارواح طاهرة اختارت الخلود وعلى ذكرى ستظل حية في قلوب الاحرار ما دامت الارض تنبض بالحياة

رحم الله شهداء النصر واسكنهم الفردوس الاعلى وجعلنا من السائرين على دربهم حتى يتحقق وعد الله بالنصر والتمكين

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شهداء قادة النصر حكاية الدم الذي ازهر نصرا
الى قادة النصر العراقي الكبير
رسالة إلى شعب العراق انصروا حشدكم فوأيم الله لاوطن ولا شرف ولاهوية من دون الحشد وسلاحه.
سيادتنا يا سادتنا
مخاطر حل هيئة الحشد المقدس هدمٌ للوطن وعودةٌ للفوضى
الحشد الشعبي..ضمانة للأمن أم محور جدل سياسي؟!
الحشد قائم حتى ظهور القائم..!
المرجعية تاريخ صنعت تاريخ
الجهاد المقدس والفتح الموعود..!
هرمجدون … الإنجيليون القدريون الصهيونيون … ترامب
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك