ما دام المنهج الرباني باقي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون..

لا خوف على المقاومة الإسلامية فهي باقية إلى الأبد.. نور على نور.. ونحن من اليمن نبعث تعازينا للسيد القائد علي خامنئي دام ظله الشريف… فالمقاومة الإسلامية نور لن ينطفئ ما دامت مرتبطة بثورة الإمام الحسين عليه السلام ومرتبطة بنور الإمام الحسين عليه السلام…

والقوة تزداد يوما بعد يوم سيأتي قائد ورئيس من جمهورية إيران الإسلامية يزيل طغيان الصهيونية العالمية من الوجود…

والبشارات آتيه بالفرج والفتح المبين….

محور المقاومة محور تضحية وشهادة على طريق القدس.. على طريق الحق الحسيني… الباقي الذي لا يزول…..

تعازينا لكل دول المحور ولكل أحرار العالم..

ونحن على العهد باقين مع المقاومة الإسلامية مع الخط الحسيني خط ابا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام.. والمنهج باقي نعم الشريعة والطريقة والحقيقة باقية إلى الأبد الشجرة المباركة باقية إلى الأبد لن تزول..

يرونه بعيدا ونراه قريبا

والحمد لله رب العالمين