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البحر الأحمر رمز لذي الفقار...


هشام عبد القادر ||

 

بالخريطة نشاهد البحر الأحمر كإن رسمته سيف ذي الفقار...ماذا يعني ذالك...هل ستكون المعركة الأخيرة تنطلق من البحر الأحمر.. وايضا الاسم البحر الأحمر رمز الدم ليس تفائل شر بل إن شاء الله ثورة البحاراليمنية ضد السفن الأمريكية من اخترقوا بحار اليمن.....

وقد تكن رمز سيف ذي الفقار لمعركة قادمة نهائية ضدكل اعداء الأمة...

لتحرير كل مقدسات الأمة وشعوبها..

هذا مجرد تحليل.. لرمز سيف ذي الفقار...

وآهل الحكمة اعلم مما نقول ونحلل..

 

والحمد لله رب العالمين

 

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