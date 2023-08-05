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الإمام زيد بن علي "ع" ثائر حسيني مظلوم


هشام عبد القادر ||

 

اعظم مظلومية للإمام زيد بن علي عليه وعلى ابائه سلام الله ..إنهم نسبوا إليه مذهب ..يقولون اقرب إلى السنة ويقصدون بذالك اقرب للأربعة المذاهب.. التي يؤمن بها من يسمون أنفسهم سنة...ولا نعلم كيف يجعلون سنة النبي العظيم مرتبطة ومرهونة بأربعة مذاهب جائت عن نقل روايات قال فلان قال فلان حدثني فلان بعد ثلاثمائة سنة.. اي مظلومية اعظم من هذه المظلومية اولا للنبي الكريم وعظمته الذي ارسله الله رحمة للعالمين وحصروها باربعة مذاهب.. جعلوا عظمة الإسلام مرهونة باربعة مذاهب وبعدها اشد مظلومية لما يقولون عن البطل الإمام الثائر إنه صاحب مذهب اقرب إلى سنة الاربعة المذاهب ..هذه كارثة كبيره...جدا...والمشكلة الزيود البعض منهم ينتفخ راسه لما يقولوا المذهب الزيدي مذهب شيعي اقرب إلى السنة.. وخاصة من يسمون أنفسهم زيود.....واقول الحقيقة ..السيد حسين بدر الدين الحوثي هو سيد الموقف حسمها صح ..لم يمتدح احد ممن يسمون انفسهم زيود إلا الإمام الهادي عليه سلام الله من رائحته مسك...

واقول ايضا الحقيقة الإمام زيد عليه سلام الله لم يعلن نفسه إمام مذهب.. لإنها لمن تكن مذاهب بدين الإسلام لا يوجد إلا كتاب وعترة ..هذا المفهوم الذي متعارف عليه بعقيدة آهل البيت عليهم السلام....واذا به واحد يقول غير ذالك ..فإنه يحدث اشياء غلط وينسبها إلى الإمام الطاهر.. الذي ضحى بنفسه لأجل الإسلام واستشهد وهو رافض للظلم وحكومات الطواغيت...

نحن نؤمن بكتاب وعترة طاهرة.. ولا نقول مذهب المذاهب محدثة اخترعتها السنة والجماعة.. خروج عن حديث الثقلين...

ونكررها ..الإمام زيد عليه سلام الله حر طاهر.. لماذا. تقول إنه اقرب للسنة للآربعة المذاهب هذا ظلم بحقه......

نتمنى من الاخوة خاصة من يسمون انفسهم زيود او شيعة لا يوجد مذاهب او طائفية بالإسلام المحمدي بل دين واحد.. دين الإسلام رحمة للعالمين كتاب الله والعترة الطاهرة...هم كالنجوم...ما يطابق كتاب الله.. نعرف إنه صحيح.. من الروايات ..لإن النقل احدث غلطات بالتاريخ منسوبة للعترة الطاهرة وهي غير واردة.....لذالك نجد رواد من آهل البيت عليهم السلام لهم عظمة في التاريخ ولم يكونوا بمذهب أو طائفة ..لإنه الاسلام لم يوجد مذاهب وطوائف وسبل متفرقة بل دين للأمة رحمة للعالمين دين الله القيم....

 

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