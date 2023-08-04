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كل علم ننسبه إلى الفاتحة أم الكتاب ولآهل  الكساء..


هشام عبد القادر ||

 

العلوم كلها موجودة في ذات الإنسان نفسه....وكل الكتب السماوية  المنزلة مستودعه في ذات الإنسان نفسه...وإذا اراد الإنسان يتعلم يستخرج الخير من نفسه فهو الوجود والكون المصغر ..للوجود ...

العلم المكتسب من الظاهر والعلم اللدني من الباطن...والعلم اللدني هو العرفان...وفي ذات الإنسان نفس ملهمة وبصيرة ومطمئنة توحي بالخير وفي ذات الإنسان نفس أمارة توسوس بالشر...فالعلم إما خير وإما شر...

لذالك لماذا نرتبط بالفاتحة لإنها فاتحة الوجود بداية كل موجود...وهي أم الكتاب روح الحياة ..ولماذا نرتبطـ بكل علم بآهل الكساء عليهم السلام لإنهم آصل الوجود اي خير الخلق...ذاتهم افضل الذوات...فكل علم نستخرجه من تلك الشجرة المباركة.. شجرتهم النورانية.. وهم لهم وجود بالسموات والأرض ولهم وجود في أنفسنا جميعا نحن كل البشر ..دولتهم فينا تحكمنا ..توحي لنا بالخير لذالك عندما نريد أن نتذكر ما نسينا نقول بفطرتنا صلي على النبي وآله ..هذه الصلاة صلة في ذواتنا لتهلمنا كل خير..

واما عكس الخير الشر.. دولة ابليس ايضا توسوس ..تغوي ..تضل ..ولها شجرة خبيثة بالوجود ..وفي داخلنا ايضا النفس الأمارة بالسوء ..

فهذا الصراع بين الدولتين في ذاتنا....

فكيف نميز الخبيث من الطيب..

كيف نعرف إن هذا العلم طيب ..من وحي الشجرة الطيبة وكيف نعرف غير ذالك من وسوسة إنها من الشيطان...

عندما يكون العمل خالص لله لا يوجد عجب ولا رياء ولا سمعة ..بل من خالص الفطرة والذات...وهذا العلم يطابق القرآن الكريم يطابق الواقع له دليل بالواقع الفعلي.. اي نشاهده بأم العين ونطابقه مع القرآن ..سيكون هذا العلم نابع من وحي النفس المطمئنة دولة الحق...وايضا ..اثار علوم آهل الكساء لم تغيب...لها أعلام بكل عصر وزمان...وما نريد نوصل إليه....

أن يعلم الإنسان بنفسه إنه دولة مصغرة وكون مصغر ..وهو جزء من الدولة العظمى من العقل الكلي والروح الكلية والقلب والنفس الكلية...

لذالك نحن ننتسب إلى الآصل وندخل من الباب.. لابد من معرفة الباب...وذالك في أنفسنا ايضا...

لذالك نلاحظ بالواقع... العلوم في كل العالم..  بحوثات البشر والبعض يضن إنه اكتشف هذا العلم وإنه هو الاساس بهذا العلم ..ولا يعرف إنه فقطـ استخرج هذا العلم الذي هو اصلا علم ازلي ...يعني نحن لم نوجد العلم بل نكاشفه بالمكاشفه نكتشفه.. لإنه اصلا موجود ..اوجده واجد الوجود.. وكل علم هو في ذاتنا لإن ذات كل البشر هو كتاب.. واصل الكتاب وام الكتاب في اصل الوجود في العقل الكلي والروح الكلية والقلب او النفس الكلية...وهم الشجرة الطيبة الطاهرة.. آصل كل الوجود.....

ونكرر أما علوم الشيطان.. كلها شر.. وايضا لها شجرة خبيثة....

لذالك نحن علينا أن نعرف كل العلوم الطيبة هي نابعة من الشجرة الطيبة النورانية...

التي نهتدي إليها بقلوبنا....ونرتبط بها ارتباط كلي من ثلاثة جوانب عقلية وروحية وقلبية...

والحمد لله رب العالمين

الواح طينية،

 

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