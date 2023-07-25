خواطر حب الإمام الحسين ع ..

هشام عبد القادر ||
نظرتوا بعيني فقلت بهذه العين نظرتي..
فكانت العين شاهدة للحقائق فكانت كربلاء الحقيقة..
قلت فمن للأعمى فقالت النفس البصيرة أنا لها..
انا الحسين في كل نفس عين البصيرة
لكل حقيقة..
فقلت بدونك لم نعرف الحقائق ولا ما كان في السقيفة..
خذني إلى منتهى الوصول ..لآم الكتاب ...الصديقة
قال أنا سفينة النجاة هوية الحياة
بكل ساعة ودقيقة
أنا ذبيح الله فديت الحق لذالك تهوي إلي القلوب الرقيقة
هشام عبد القادر
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