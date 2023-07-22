حرق القرآن المتكرر دليل ازمة نفسية مع العدو...

هشام عبد القادر ||

القرآن الكريم رسالة سماوية...وقصص كل المرسلين بالقرآن الكريم ولم نعلم بقصص واحداث التاريخ إلا من القرآن الكريم...وهو الوحيد الذي تثبت معجزاته بالواقع.. واكبر دليل جثة فرعون.. عبرة وخير دليل لم يروي قصة فرعون إلا القرآن الكريم.. وبراءة ام سيدنا عيسى عليه السلام الذين يسمونه المسيحين يسوع. ..

وايضا القرآن الكريم معجزة دليل واضح بإن هناك إله واحد ..فلو تعددت الآلهه لفسد الكون...

ونحن نرى فساد الكون اليوم بسبب تعدد السلطات والزعماء والملوك والرؤساء.. وهكذا...القرآن الكريم يثبت لنا اشياء كثيره ويتحدث عن واقعنا...

وعندما يعتدي عليه الغرب وغير الموحدين ..دليل واضح على الجهل المركب ..فليس لديهم مشروع ولا دين ولا ملة يتبعونها إنما يعبدون هواء أنفسهم...

ولم ينتصروا على دين الله وكتاب الله ..لإن حربهم ليس مع المسلمين إنما مع الله ...وكلام الله ووحي الله ونور الله.....

فانتظروا إنا منتظرون..

ردة الفعل لن تكون إلا من آهل الله..

والحمدلله رب العالمين

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