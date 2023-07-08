المقالات

الدين والكون والإنسان والشجرة الطيبة...في كتاب الله والسر آم الكتاب...


هشام عبد القادر ||

 

*الدين اصله معرفة الله وطاعة رسول الله وولاة الأمر ورثة الكتاب ودين الله. واتباع القرآن الكريم ..

*الكون من اربعة عناصر .ناري هو الضوء

هوائي ومائي وترابي..

*الإنسان كون مصغر للكون...نفس العناصر ناري وهوائي ومائي وترابي..

*الشجرة ..تتغذى من الاربعة العناصر ..

الضوء وهواء وماء وتراب...

الشجرة الطيبة وكل شئ حي يحتاج للماء ومنه كل شئ حي..

والشجرة الطيبة اصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء...

كل هذه العناصر الاربعة المهمة في الوجود في كتاب الله منذ الازل ..

وكتاب الله المكنون اصله آم الكتاب..

وام الكتاب في الصدور.. اي صدور المؤمنين ..

وجوهر الوجود بالحركة من الروح ..والروح اصل الحياة...

وجوهر الروح في ام الكتاب ونعود للسكن هو القلب جوهر الهداية والمحبة والفطرة...والقلب الارض الطيبة ومسجد الملكوت...وبابه الولاية باب المدينة الفاضلة هو الوصي الإمام علي عليه السلام..

هو الوزير في دولة الإنسان ..والروح امين السر هي سبب العروج هي زوجته الامينة الدرة الثمينة الفاطمة والفاتحة والخاتمة لكل خير منها العروج للعرش العقل الكلي للوصول لسدرة المنتهى جوار سيد الوجود محمد صلواة الله عليه وآله..

إذا دولة الإنسان العقل الكلي..

القلب ..جوهر النفس والروح ..والهداية وباب مدينة ودولة الإنسان الفاضلة..

والروح امين السر لدولة الإنسان واصل الحياة ...

وكل اركان الدولة محورها ومجلس ادارتها ورئاستها ووزارتها وامين سرها تنعقد كل الجلسات في القلب الامام الجامع والمسجد الاول لدولة الإنسان..

التي يعبر عنه بالارض المقدسة التي يجب أن نخلع نعلي الهواء لنسمع المنادي من مكان قريب...

واما العقل يعبر عنه السموات لدولة الإنسان.. وايضا فيه شمس النور وقمرها ..التي تشع منهما كلمات نورانية تصب في الارض .والروح. تسوق سحاب الكلمات لتسكب مزنها في القلب السليم لتنبت شجرة طيبة اصلها ثابت في القلب السليم وفرعها في سموات العقل...وتؤثي ثمارها الطيب من العلم الطيب تؤتي أكلها كل حين...وندور حولها ...ونبايع تحت بركتها الانوار الطيبة.. ونشرب من اثناعشر عين ..من منابع صافية.. نشرب لا نظمئ ابدا..

ونحيى حياة طيبة.. وندور حول شمس المحبة وكواكب نورانية ..ونسكن في محبة ام الوجود ..

ونرجع بارواحنا إلى اصل الروح...

والحمد لله رب العالمين

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البروباغندا والميكافيلية وجهان لعملة واحدة
الصراع بساحة النفس والانتصار بالإمتناع عن التطبيع مع النفس الأمارة..
في يوم تنصيب علي أميراً للمؤمنين.. تنصيب الخامنئي وليا فقيها عاما
ما غاية الخلق؟!
الغدير كالقمر بين الكواكب..
امريكا داء يفتك بالبشرية.
الدين والكون والإنسان والشجرة الطيبة...في كتاب الله والسر آم الكتاب...
عيد الغدير الاغر وعيد الولاية
أهمية ودلالة الربط بين القرآن والعترة في واقعة الغدير
الغدير سبيكة نورانية تكونت قبل 1434 سنة  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تركزوا وتهتموا جدا جدا بهذا الموضوع وتلفتوا انظار الوالدين والشباب والفتيات ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول أفعال قوم لوط عليه السلام وعواقب مخالفة النظم الإلهي لفطرة الانسان
KAZEM KAREEM RADI : هاشم العقابي الشيوعي شخص مريض نفسي متقلب وهذا هو حال الكثير من الشيوعيين والبعثيين صفة النفاق والتملق ...
الموضوع :
هاشم العقابي قرقوز لمن يدفع اكثر
مصطفى : لا ادري كيف ائبر في الكلمات لاكن فقط اقول السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين ما طبت ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
ر ح ن : الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية... لكن مع الأسف هناك دوائر ووزارات تعرقل تطوير المبدعين واصحاب ألطموح بعدم ...
الموضوع :
وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان
أبو رغيف : الأخ كاتب المقال, وفقًا لباحثين من المركز الطبي بجامعة ديوك ، فإن للزائدة الدودية وظيفة رئيسية - ...
الموضوع :
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مقال مهم جدا , عميق ومؤثر صادق وصميمي جدا , كما مقابلاتك ...
الموضوع :
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
م : الله يرحم الدكتور حسيب العبيدي ويجعل مثواه الجنه كان من خيره رجال العراق ...
الموضوع :
اختطاف الدكتور حسيب عارف العبيدي الاستاذ في جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأحد شيوخ قبيلة العبيد في كركوك."
زهراء احمد الموسوي : ماتصور هاي الخطوه تضيف شي للمدرس الي هو كمل 4 سنوات دراسه وحصل بكلوريوس شنو اختبار يطلع ...
الموضوع :
وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد
علي كيم : لا يعرف الناس قدر هذا الرجل، ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم! ذات يوم ...
الموضوع :
اسمه معروف وقبره منسي الكميت بن زيد الاسدي
فيسبوك