من هم اصحاب اليمين?

هشام عبد القادر ||

يمين تساوي بجملة الاعداد 110 والرقم 18يوم الولاية باليد اليمين ..

اصحاب اليمين هم شيعة امير المؤمنين علي عليه السلام اما المقربين هم انفسهم آهل البيت عليهم السلام اقرب الخلق لله...

نشاهد باليد اليمين في كل إنسان العدد 18هو يوم العهد منذ الازل ..كمال الدين هو دين الله القيم منذ الازل ..من عالم الذر إلى الابد...

البيعة لله ورسوله ووليه ليس من يومنا هذا ولا حتى من قبل 1444هجرية بل من الازل...والكف الايمن العدد خمسة رمز آهل الكساء عليهم السلام وتفاصل الاصابع في الخنصر والبنصر والوسطى والمهللة عدد اثناعشر عدد اثناعشر شهر ..والاربع الاصابع المذكورة اربع عدد المواسم في السنة اي بالعدد اثناعشر اما الابهام العدد الخامس بها مفصلين توفي العدد الاثناعشر تبقى 14

وهي اشارة للسبع المثاني...

فكل ما بالإنسان اشارات يتفكر بها الإنسان ...واعظم اشارة في العدد 18يوم كمال الدين...

ومجموع حسابها العدد 9لها اشارات العدد تسعة لا ينتهي عند الضرب في العدد تسعة

فاي عدد تضربه في تسعة الاجمالي للنتيجة تكون تسعة.. النهائية...

كذالك العدد 5 تضرب في نفسها يطلع العدد 25ما لا نهاية ونهاية جمعها العدد 7 ايضا الخمسة لا نهاية لها عند الضرب في العدد 5

والبحث يطول ..

والحمد لله رب العالمين

ـــــــــــــــ