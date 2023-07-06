عام 2023عام التغيرات الكونية.. وتسارع الأحداث..

هشام عبد القادر ||

نستند بالتنبوء بهذا العام الذي تغيرت الأحداث. ولم تحصل لمائة عام مثل هذا العام.. اولآ نستند لعلماء وهم من شيعة امير المؤمنين علي عليه السلام الذين يتابعون الاحداث ويطابقوها بالروايات التي تنسب لآهل البيت عليهم السلام..

ثانيا نستند للغيبيات التي لا يطلع عليها إلا من ارتضى من رسول من القرآن الكريم ...الذي يتحدث عن وعد الآخرة...ونحن فيها ..ونطابقها مع الروايات بشرح العلماء السادة من محبي آهل البيت عليهم السلام..

ثالثا نلاحظ بالواقع تطابق الاحداث فعلا...

مثال على ذالك لم يحصل بالتاريخ توافق إيراني مع السعودية باتفاق علني...

ومثال اخر الزلازل وانتشارها ...في اعظم البلدان..

واخر توافق وظهور عصائب. وكتائب والحشد في العراق ..وراية في اليمن..

وسبقها في الشام وخراسان...

مثال اخر سوريا ساحة حرب ....مقدمة لاشارات مستقبلية..

ما نريد ان نصل إليه..

الغربلة بهذه الأحداث ..منها سيكون غير ما نراه بيومنا وعامنا هذا لإن هذه الاحداث ارهاصات لحدوث ما لا نتوقعه.. لان هناك صفوة وصفوة الصفوة...لنبرز لساحة خير امة اخرجت للناس...ترث الارض وتسخر لهم السموات والأرض بإذن الله

والحمد لله رب العالمين

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