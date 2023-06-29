رفع المصاحف أعلى الرؤوس تقديس لمعانيه..

هشام عبد القادر ||

دعاء رفع المصاحف في ليالي القدر المباركة ..تقدسه امة سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله .فالرد على حرق المصاحف الكريمة هو تقديس المصاحف ..وزيادة تعليم القرءان ونشر تعاليمه في كل ارجاء الأرض..ليعلم العالم كله أن القرأن محفوظ في قلوب المؤمنين محفوظ بالأرض والسماء.. فكل اساءة بحق القرأن العظيم لن يغير حرف في القرأن ولن يغير العقيدة الإسلامية بل تزداد يقين عن مدى إنحراف الكفر ومن هم الساكتين عن هذه الجريمة ..ونحن نعرف من هذه الاعمال أنها اعمال المخابرات الأمريكية والصهيونية العالمية.. تريد استفزاز المسلمين لعمل فوضى بالعالم لتدل به أنهم إرهابين والاخرى يريدون ايضا اسقاط دول إسلامية نتيجة رد الفعل ..والحكمة من كل المسلمين هو عليهم تقديس مقدساتهم فقط وعليهم إغلاق السفارات السويدية بالعالم ومقاطعة البضائع ..وايضا خروج الشعوب الإسلامية وهي ترفع المصاحف تحترم مقدساتها..وللقادة في دول محور المقاومة الشأن والتوجيه لمثل هذه القضايا كيف يمكن حلها ..

والحمد لله رب العالمين

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