المقالات

اللهم كن لوليك الحجة أبن الحسن حافظا ولبني سعود  عليهم منتقما...


هشام عبد القادر ||

 

تم اعتقال الشيخ جميل الباقري من البحرين في الحرم المكي في المسعى وهو يردد الدعاء اللهم كن لوليك الحجة أبن الحسن. صلواتك عليه وعلى ابائه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليل وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين ..كذالك ونحن ندعي وكن لبني سعود منتقما وتجعل عمرهم قصيرا وقريب للزوال..

يا عزيز جبار يا منتقم يا مهيمن.

عدة مقالات نكتب فيها النجوم شاخصة بابصارها إلى قلب الأرض وعين الاحداث المتسارعة في قلب الأرض ونجد فيها إعتقالات وذبح رقاب ابناء القطيف والبحرين.. واعتقالات نساء معتمرات..و اصبح الحرم المكي والمدني لدى بني سعود مصيدة للمؤمنين ...

وتعتبر الدعاء لولي العصر صرخة حق يسمعها العالم أن هناك ولي حق معصوم من آل محمد عليهم السلام الذي لا ينكره إلا جاحد لان الدليل واضح لا يوجد في الأرض احد من الخلق اقام حدود الله واقام العدل والقسط منذ تولي بني امية الحكم إلى اليوم.. دليل واضح أن الارض دويلات كلا له مسعى وهدف ..ولم تشرق الأرض بنور ربها ولم يرثها عباد الله الصالحين إلى يومنا هذا ..فمن ينكر يوم الفتح الذي يزول به دولة ابليس التي هي بيوم معلوم تأفل وتكون هناك صيحة حق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذالك يوم الخروج ..فقد ظلم نفسه...

من علامات افول محور الشر العالمي هي الصرخات التي تسمع العالم وتبشر. بولي العصر بالمهدي عليه السلام ولي من آل محمد معصوم وارث كل الانبياء وعنده علم الكتاب علم ما. كان وما يكون.. أذ الدليل الواضح العالم اليوم في تيه لم يجد البشر وكل العالم رجل معصوم يحكم الارض بالعدل فسفك الدماء والفساد موجود كما قالت الملائكة لربها فعلا ..ولكن رد الخطاب.  أني أعلم ما لا تعلمون سيأتي الوعد الإلهي امام معصوم يملئ الارض عدل ويرث الأرض فعلا عباد الله الصالحين المستضعفين وهذه البشارات والعلامات واضحة.. ونحن نسمع المنادي من مكان قريب ولا يوجد اقرب من كعبة الوجود فهي القلب للأمة.. نسمع. ونرى علامات زوال الشر العالمي.. ونجدد العهد بإننا لن نكون إلا مع من اختارهم الله لا من اختارهم البشر.. ونكون مع العقل والقلب والروح الكامل المعصومين مثلما القرآن معصوم ونتبع سلسلة المعصومين الانبياء والرسل والاوصياء وائمة حق معصومين لا انحراف.. وما هؤلا الحكام إلا اعداء للصراط المستقيم...ونحن مع صرخة الشيخ جميل الباقري ..وما عدونا الواضح إلا دليل واضح أن محور الصراع هو بين دولة ابليس ودولة الانبياء والرسل والاوصياء إلى يوم الدين...وسنقف مع دولة الحق والمعصومين الصراط المستقيم ونبرأ من دولة ابليس ونرجمها سبع رجمات فهي دولة هوى النفس ونطوف حول كعبة الوجود سبعا لنصل لعرفات الفناء ثم البقاء مع آهل المحبة والبقاء

ونتمنى الإصلاح للأمة من الفساد

والخلود مع الصالحين..

 

والحمد لله رب العالمين

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاستراتيجية التربوية مرة اخرى
المرأة ووهم التمكين!؟
سلسلة المعصومين أنوار لا تنطفئ...
أحداث تضخم لكن لاشيء،.!
اللهم كن لوليك الحجة أبن الحسن حافظا ولبني سعود  عليهم منتقما...
الهاوية ..!
شيء عن مباراة العراق وإيران .. !
من ليس لديه شبر أرض هو ليس بمواطن..!
هل اصبحت الدراسة والشهادة أهم من الأخلاق والتربية والدين؟!
التنوع الاجتماعي، فخٌ هادئ نحو الرذيلة ؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك