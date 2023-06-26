اللهم كن لوليك الحجة أبن الحسن حافظا ولبني سعود  عليهم منتقما...

هشام عبد القادر ||

تم اعتقال الشيخ جميل الباقري من البحرين في الحرم المكي في المسعى وهو يردد الدعاء اللهم كن لوليك الحجة أبن الحسن. صلواتك عليه وعلى ابائه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليل وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين ..كذالك ونحن ندعي وكن لبني سعود منتقما وتجعل عمرهم قصيرا وقريب للزوال..

يا عزيز جبار يا منتقم يا مهيمن.

عدة مقالات نكتب فيها النجوم شاخصة بابصارها إلى قلب الأرض وعين الاحداث المتسارعة في قلب الأرض ونجد فيها إعتقالات وذبح رقاب ابناء القطيف والبحرين.. واعتقالات نساء معتمرات..و اصبح الحرم المكي والمدني لدى بني سعود مصيدة للمؤمنين ...

وتعتبر الدعاء لولي العصر صرخة حق يسمعها العالم أن هناك ولي حق معصوم من آل محمد عليهم السلام الذي لا ينكره إلا جاحد لان الدليل واضح لا يوجد في الأرض احد من الخلق اقام حدود الله واقام العدل والقسط منذ تولي بني امية الحكم إلى اليوم.. دليل واضح أن الارض دويلات كلا له مسعى وهدف ..ولم تشرق الأرض بنور ربها ولم يرثها عباد الله الصالحين إلى يومنا هذا ..فمن ينكر يوم الفتح الذي يزول به دولة ابليس التي هي بيوم معلوم تأفل وتكون هناك صيحة حق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذالك يوم الخروج ..فقد ظلم نفسه...

من علامات افول محور الشر العالمي هي الصرخات التي تسمع العالم وتبشر. بولي العصر بالمهدي عليه السلام ولي من آل محمد معصوم وارث كل الانبياء وعنده علم الكتاب علم ما. كان وما يكون.. أذ الدليل الواضح العالم اليوم في تيه لم يجد البشر وكل العالم رجل معصوم يحكم الارض بالعدل فسفك الدماء والفساد موجود كما قالت الملائكة لربها فعلا ..ولكن رد الخطاب. أني أعلم ما لا تعلمون سيأتي الوعد الإلهي امام معصوم يملئ الارض عدل ويرث الأرض فعلا عباد الله الصالحين المستضعفين وهذه البشارات والعلامات واضحة.. ونحن نسمع المنادي من مكان قريب ولا يوجد اقرب من كعبة الوجود فهي القلب للأمة.. نسمع. ونرى علامات زوال الشر العالمي.. ونجدد العهد بإننا لن نكون إلا مع من اختارهم الله لا من اختارهم البشر.. ونكون مع العقل والقلب والروح الكامل المعصومين مثلما القرآن معصوم ونتبع سلسلة المعصومين الانبياء والرسل والاوصياء وائمة حق معصومين لا انحراف.. وما هؤلا الحكام إلا اعداء للصراط المستقيم...ونحن مع صرخة الشيخ جميل الباقري ..وما عدونا الواضح إلا دليل واضح أن محور الصراع هو بين دولة ابليس ودولة الانبياء والرسل والاوصياء إلى يوم الدين...وسنقف مع دولة الحق والمعصومين الصراط المستقيم ونبرأ من دولة ابليس ونرجمها سبع رجمات فهي دولة هوى النفس ونطوف حول كعبة الوجود سبعا لنصل لعرفات الفناء ثم البقاء مع آهل المحبة والبقاء

ونتمنى الإصلاح للأمة من الفساد

والخلود مع الصالحين..

والحمد لله رب العالمين

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