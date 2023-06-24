الحج عرفه لمعرفة ظاهر الوجود وباطنه والملك لله...

هشام عبد القادر ||

الحقيقة التي يبحث عنها الإنسان عن نفسه وعن الوجود سيجدها في يوم عرفه يوم الفناء لإن الفناء هو الرجعة للآصل ولبس الكفن الابيض وتوحيد المسير نحو جبل عرفات إنما إشارة للمحشر الكل لله الملك لله الواحد القهار ..والصعود إنما صعود النفس الرجعة إلى صاحب الملك.. إذا جبل عرفات إنما صعود النفس والإرتقاء نحو السماء.. بعد الطوفان حول كعبة الوجود عالم الارض تصعد النفس نحو الاعلى الرجعة الفناء.. وكل مراسم الحج كلها توحيد والتوحيد الاعظم هو الفناء ..و العروج والإعتراف لمن الملك .التطلع والوقوف والإنتظار لعالم المعرفة السماوية ..فالبدء بنية الحج هو طواف وسعي حول ذات الإنسان لمعرفة نفسه ثم يصل للحقيقة عند فناء النفس والمعرفة بإن الملك لله.. تفناء النفس للرجعة للأصل وعالم الحقيقة هو عروج النفس للمنتهى لتكون قاب قوسين او ادنى جوار سيد الوجود ..فمرتبة عرفات معرفة الإنسان لاعلى مرتبه في ذاته حقيقة العقل الاصل لإن بداية طواف الإنسان حول قلبه ليصعد لمنتهى العقل عرش وجوده الاصل.. والملك لعالم الظاهر والباطن لمن لله الذي لا تدركه الابصار إنما يدرك الإنسان لنفسه وذاته إنها محتاجة للشفاعة ..لا شفيع يوم الوقوف إلا نبي الرحمة هو من يأخذ بيدك وتلبيتك ليصل بك لعالم الجود والفناء وهو البقاء جوار صاحب الملك الابدي فالرجاء في يوم التلبية أن يلتحق الإنسان من عالم الفناء لعالم البقاء والحياة الابدية جوار من له الملك الابدي.. ..

هذا هو العرفان من بداية طواف الانسان حول كعبة القلب ويسعى بالبصيرة معرفة نفسه بين صفاء ذاته ومروتها ..ليغترف العلم الصافي ليسقي به الضمئان كالطفل الرضيع لينبت شجرة طيبة كشجرة نبي الله إبراهيم عليه السلام انتب شجرة اسماعيلية منها ذبيح الله وبقية الله وخيرة الله.. وكانت سيدتنا هاجر لها الشرف بتربية هذه الشجرة المباركة. ومنها تنبت الشجرة من الجذور لتصل للسماء شجرة طيبة اصلها ثابت في كعبة الوجود وفرعها في السماء في عرفات عرفان الإنسان لعقله الوجودي الاصل الكلي الاول...والوسيلة هي تهذيب النفس والعصاء هي الروح التي تتوكأ بها لتصل لعالم الحقيقة تنفجر بها اثناعشر عينا كاعدة اثناعشر شهر ..ذالك الدين القيم....وما هذا التأويل للأثناعشر عين والاثناعشر شهر مثلما تأويل احدى عشر كوكب التي سجدت لسيدنا يوسف عليه السلام وايضا سجود الشمس والقمر وبالحقيقة هم ابويه واخوته...

إذا ظاهر الحج طواف وسعي ..ورجم جمرات واعظم التوحيد هو الفناء في عرفات ..الوصول لمرتبة العقل.. الكلي.. والبقاء جوار من له البقاء الابدي التمني بهذه الامنية في منى ان تتمنى ان تكون باقي في حضرة من له الملك وحده لتكون في نعيم ابدي..

والحمد لله رب العالمين

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