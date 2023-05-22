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اربعينية السيدة زينب "ع"..!


عزيز الابراهيمي ||

 

لم اتفاعل يوما مع ما يسمى بجماعة الشور فهم بالاضافة الى طقوس اللطم المختصة بهم من السرعة واستخدام المؤثرات الصوتية وتعرية نصف الجسد وتصنع الصراخ والبكاء بطريقة هستيرية متكلفة فانهم يزيدون على ذلك امرين:

الاول:: الهزالة العقائدية في كثير من القصائد والتي تصطدم مع المذهب الحق لاهل البيت الكرام معتمدين على محبة الناس لاهل البيت والتساهل في المبالغة في وصفهم حتى وان كان هناك شمة غلو في ذلك

الثاني:: اشغال الشباب بطقوس اللطم التي تستمر على طول السنة ويستمر المجلس الواحد لساعات فقبل فترة اخبرني احد المشايخ وهو متولي لمسجد بانهم قد طلبوا منه اقامة مجلس اربعينية السيدة زينب عليها السلام !!!! وهذا لعمري من البدع التي لم نسمع بها في ابائنا الاولين وهنا لابد ان نتوقف على حقيقة ان هذا السلوك يؤدي الى جعل الشباب عبارة عن آلات بشرية تمارس حركات محددة وتتلقى افكار بدون تمحيص وتفوتهم فرص القراءة والاطلاع والتسلح العقائدي ويجعلهم صيد سهل بأيدي المدعين والمنحرفين عقائديا..

 

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