رحلة الروح أبدية...

هشام عبد القادر ||

رحلة الروح العظيمة المقدسةلم يكن لها قالب مقدس إلا طينة آدم عليها السلام ومسجدها قلبه ومحور عرشها عقله حيث أن الجسد كون مصغر للكون أحتوى الأربعة العناصر الاساسية المكون منها الكون ..

نار هواء ماء تراب..

الاربعة العناصر عدد اربعة اركان كعبة الوجود.. وعدد حروف اسم الله. .

وعدد عناصر اية..

وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى | الآية 82 من سورة طه

لمن تاب 1

وآمن 2

وعمل صالحا 3

ثم اهتدى 4

ولعل الحرف الهاء الهداية اساس العناصر الاربعة الهداية والثبات..

فرحلة الروح تسري لتهتدي لأصلها. ولا تستقر إلا بمعرفة اصل وجودها..

فكل الرسالات النبوية تدعوا لمعرفة الخالق ولن تدركه الابصار..

فمن يمثله هو خليفته بالوجود ...

من يطع الرسول فقد أطاع الله..

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ

رحلة الروح إذا لم تتصل بسيد الوجود فلن تعرف هدايتها ..فاصل الهداية..

للوجود ومن في الوجود هو الإتصال بسيد الوجود سيدنا محمد وآله الكرام..

فهذه الرحلة الطويلة للأرواح ..في الاجساد ..مدرسة تخرج أجيالها ..لمعرفة البداية ..التي لا بداية لها.. والنهاية التي لا نهاية لها واختصار الطريق هو الدوران حول كعبة الوجود المحمدي ...

والحمد لله رب العالمين

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