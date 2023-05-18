عالم التغيرات المستمرة وعالم الروح في اشتياق..

هشام عبد القادر ||

الكون في تغيرات يتوسع الكون وليس له مدى محدود كون لا نهاية ..كذالك الإنسان وإن كان محدود الشكل والجسم ولكنه لا نهاية للروح ..الإنسان لا يشبه كوكب الأرض ولكنه يشبه الكون كافة لا حصر ولا عد لظواهره وبواطنه.. تبقى الروح في اشتياق للوصول إلى اصلها اللامحدود ..

الجسم في الإنسان يعجز ويشيب ولكن الروح تظل كإنها تلك التي عرفتها في طفولتك تظل هي ولكنها في رحلة اشتياق لمعرفة اصلها من أين بدأت وكيف وإلى أين تصل ..

إن محور البحث يطول بحره ولكنه في ملخص يستطيع الإنسان معرفة نفسه ليعرف الكمال ..والنفس الولي لها هو صاحب الكمال ..من هو اولى بنا من أنفسنا فقط تسليم عالم وجودك لصاحب الأمانة في الوجود ولي زمانك هو الأولى بك من نفسك..

فقط يسعى الإنسان لمعرفته يبحث عنه في كل الوجود في عالم الظاهر والباطن فهو النفس الكلية الذي من عرفه عرف ربه....

والحمد لله رب العالمين

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