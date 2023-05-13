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منذ 75عام من الإحتلال على فلسطين لم نشاهد مثل هذا العام من البشارات


هشام عبد القادر ||

 

البشارات تلوح بالأفق لقد انطلقت المقاومة الفلسطينية من الدفاع إلى الهجوم الآن المقاومة الفلسطينية هي من تهدد وهي من تبعث رسائلها بالصواريخ والطيران المسير وهي الآن من تقوم بالإعلان عن حالات التئهب والردع وهي من ترعب العدوا الصهيوني .واصبح العدوا الصهيوني مضطرب يتأهب للفرار من مقدمة وساحة المعارك يلجأ لتعذيب الأسرى ويهدد المقاومة الفلسطينية بحياة الأسرى ولكن ما شاهدناه من عزيمة ومقاومة الأسرى الفلسطينين جعل في قلوب الأحرار الأمل الكبير بالنصر القريب والفتح المبين...ولقد رأينا عزيمة وصبر وصمود الأسير الشهيد خضر عدنان وصبره وتحمله 86يوم إضراب عن المأكل والمشرب حتى استشهد بسجون الإحتلال.. ومن هذا المنطلق انطلقت المقاومة الفلسطينية بحماس اكثر وكل محور المقاومة اليوم اعينهم على فلسطين وعلى مقاومة الشعب الفلسطيني وشباب المقاومة وحركات المقاومة.. فقد يكون هذا العام عام النصر المحتوم بعدما رأينا الإضطرابات في العمق الصهيوني وتظاهرات ضد حكومة بنيامين نتانياهو ...

حكومة اليمين المتطرف ...الذي اشعل الفتن بالشرق الأوسط كامل...

اليوم المعركة لصالح المقاومة الفلسطينية. وسبحان الله كنا نتألم على الشعب الفلسطيني لما كانت بأيديهم فقط الحجارة ..ولا زلنا نتألم اليوم على تخاذل الأعراب وعلى التطبيع وبيع فلسطين بثمن بخس وجعلوها بقعر الجب ..تنتظر المخلص ..فهاهم الشعب الفلسطيني اليوم لديهم اقوى السلاح المتطور من طيران مسير وصواريخ بالستية ..والقوة بيدهم اليوم يكاد النصره نراه بين قوسين أو أدنى..

ويجب على كل محور المقاومة وكل الأقلام الحرة التصعيد والمبادرة بدعم الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية حتى النصر والفتح القريب..

 

فلا يأس ولا تخاذل

 

والحمد لله رب العالمين

 

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منذ 75عام من الإحتلال على فلسطين لم نشاهد مثل هذا العام من البشارات
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