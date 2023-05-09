محور المقاومة قوي بقدر إرتباطه بالإمام الحسين عليه السلام...

هشام عبد القادر ||

اولا نثني ونشكر الله المدد الأول والأخير لكل أحرار العالم..

والشكر لرسول الله وآهل بيته حملة القرآن الكريم وصحبة الاخيار والتابعين الذين ينصرون راية الإسلام المحمدي ..

واركز بكل شكري لسر المدد في الحشد الشعبي ومحور المقاومة في اليمن و الثورة الإيرانية و محور المقاومة في لبنان وفلسطين ..هو الملهم الأول والقائد الأول ابا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام..

نعم قال الإمام روح الله الخميني. قدس الله سره كل ما لدينا من عاشوراء..

*كذالك هناك مقولة نورانية كل يوم عاشوراء وكل ارض كربلاء ..

*الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء..

*أنا على يقين كل الثورات بالعالم مستوحاه من الإمام الحسين عليه السلام هو الملهم في العقل والقلب والنفس اي ثورة بالوجود هي من نابع الروح والنفس والقلب والعقل وكل الوجدان نابع إلهامه من روح الإمام الحسين عليه السلام هو إمام ثورات الوجدان كله..

اسمحوا لي أن أعرفكم شئ ...مهم جدا...

لا انظر للإختلافات بالعالم الشيعي او السني ..وعندما اقف مع خط مقاومة يعني ليس أني ضد المحور الأخر ..

فكل المحور الشيعي بالذات محور كلامي او السني هو مقاومة اذا توفرت الشروط ليس شرط إتفاق المراجع ..قيامهم بثورة المقاومة حتى المحور الساكت الذي لا يصرح بكلمة هو مقاومة ..اي الذي يقيم العزاء ونشر الفكر هو جهاد ومقاومة...والذي يجاهد بالسلاح والنفس والفكر هو مقاومة ...

والذي يزكي النفس وينصر الحق بالدعاء هو مقاومة ...

والذي عنده الأخلاق هو مقاومة.. والذي يتصدق هو مقاومة..

والذي يتعايش مع الأخرين هو مقاومة ..

هناك مقاومة بسلم وهناك سكوت بحركة ..

المقاومة عدة اشكال واوجه..

كلمة الحق مقاومة..

توحيد الصف مقاومة..

التعايش مع كل الطوائف الإسلامية مقاومة ..

المحافظة على التاريخ هو مقاومة ..

المحافظة على صحة التاريخ هو مقاومة..

المحافظة على مبادئ الإسلام واركانه واصوله وفروعه هو مقاومة..

المحافظة ..على معالم الدين والإسلام والمقدسات هو مقاومة..

كل سبيل خير هو مقاومة..

كل إصلاح وفلاح ونجاح هو مقاومة..

المحافظة على خط الثقلين مقاومة

المحافظة على الولاية مقاومة

المحافظة على إحياء شعائر الله مقاومة

المحافظة على مظلومية آهل البيت عليهم السلام ونشرها وتوضيحها للعالم مقاومة

المقاومة ليس كلمة سهله هي جهاد عظيم ..هي إرث الأنبياء والرسل والصالحين عليهم السلام..

المقاومة بالنفس وبالعمل والبذل والتضحية..

المقاومة بالدفاع عن المقدسات الإسلامية ..

المقاومة الدفاع عن الشعوب المستضعفة..

المقاومة نشر الفكر والحب والمودة ونشر السلام والعدل في ارجاء العالم..

المقاومة نشر فكر ومنهج سيدنا محمد وآله على العالم..

الخص كلامي ..

الإمام الحسين عليه السلام. هو سفينة المقاومة والاسرع لإيصال الرسالة المحمدية للعالم كله بكل معالمها ومعانيها...فكل صوت يقول يا حسين هو مقاومة.. ليس نداء بدون علم ومعرفة اقصد يوصل رسالة الإمام الحسين عليه السلام للعالم لإنه ذبيح الله والفدي الذي فداء الإنسانية كافة هو رآس الحربة للمقاومة والجهاد والدين والإسلام البعض سيقول اين رجعت باصل الدين سيد الوجود محمد والوصي الإمام علي والامام الحسن عليهم السلام والأئمة والمفكرين.. والمراجع وووالخ..

الإجابة حسين مني وانا من حسين ..

حسين مني من بضعته فاطمة الزهراء عليها السلام

وانا من حسين الذي فداء الإنسانية فداء جده إسماعيل عليه السلام الذبح العظيم الذي ضحى بنفسه لإحياء الإسلام في العالمين كافة...

أحب الله من أحب حسين..

فاي مرجعية واي مفكر واي ثائر واي إنسان يحب الخير والسلام والعدل والتصحيح هو ثائر مقاومة إمامه الإمام الحسين عليه السلام ..

وقلنا المقاومة اشكال وانواع..

العابد مقاومة والزاهد والراكع والساجد والمفكر والباحث والعالم ..والكاتب اي وظيفة ومسمى وعمل هي مقاومة في باطن النفس وظاهرها بشرط تكون في سبيل الإصلاح للأمة لذالك فإن الوحدة الشاملة إمامها الإمام الحسين عليه السلام إمام المقاومة والجهاد والإصلاح في البشرية والإنسانية..

انظروا ليوم العاشر من محرم بمختلف اللغات والألوان بالعالم الإنساني الكل يهتف لبيك يا حسين ..فنترجم التلبية بالعمل والوحدة وعدم الإختلاف والإقتتال مع بعضنا بل نسير نحو الحرية للشعوب والمقدسات كافة بل للإنسانية والعالمين.

إذا بالأخير المقاومة هي الجهاد جهاد النفس وجهاد ضد الباطل...

فكل حياة رسول الله وآهل بيته عليهم السلام جهاد..

الصلاة جهاد والصيام جهاد والزكاة جهاد وكل اصول وفروع الدين جهاد ومقاومة..

والحمد لله رب العالمين

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