فبصرك اليوم حسين كربلاء المقدسة بالإنتظار ..

هشام عبد القادر||

لا نباهي عجبا بالطاقة والجذبة الكربلائية والثورة الحسينية بل نباهي عزا بالتوفيق لهذه الجذبة الحسينية المباركة فمن لا تجذبه قوة ثورة كربلاء فأي قوة بالعالم تجذبه.. قوة الثورة الحسينية نطقت بافواه كل الأنبياء والرسل والآوصياء عليهم السلام جميعهم تحدثوا عن التضحية الحسينية لإنها الذبح العظيم وفديناه بذبح عظيم.. لولا هذا الوعد لكانت الإنسانية كلها مذبوحة من الوريد إلى الوريد ولكن كفى بالذبح العظيم الذي فداء الإنسانية واستحق حديث حسين مني أي من بضعتي الزهراء عليها السلام وأنا من حسين اي الذبح العظيم الذي فداء جدي إسماعيل عليه السلام احب الله من أحب حسين ..هو منبع الحب والمودة والجذبة والطاقة التي تجذب ملايين من البشر إلى كربلاء تهوي إليه القلوب والأفئدة بدعوة جده سيدنا إبراهيم عليه السلام وأجعل افئدة من الناس تهوى إليهم..

البعض سيقول كيف فداء إسماعيل عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام لم يخلق بعد. نفسر ذالك بمثل بسيط.. ولا نطيل لإن الأمثلة كثيرة فقط مثال انت تذبح كبش فداء عند المولود لماذا تفدي إبنك من اي مرض او مصيبة واصلا المصيبة ما قد حصلت لكنك توقعت للمستقبل..

ايضا انت احيانا تنذر بنذر بذبح كبش او فدي اين كان نوعه وتعزم جيرانك فقط تطلب من الله يدفع عنك بلاء مستقبلي مثلا انت لم ترزق بمولود او اي مثل اخر فقط انت تطلب للمستقبل. يكون لك مستقبل سعيد او تنذر إذا تمت لك حلول مشكلة معينة تنذر بالمستقبل بذبح وفدي ..كذالك عظمة الذبح العظيم لم نجد اعظم من الإمام الحسين عليه السلام فدى الإنسانية وبهذا الفدي اهتدت الإنسانية فثورة كربلاء ينكشف الغطاء لكل عين بصيرة ترى مشهد جذبة العالم إليها بأعداد لا تحصى بدون أن يتسبب موت او جوع او عطش. وكل عام تزداد الزيارات إليها..

البعض سيقول اخي الكريم الكاتب الذبح العظيم هو كبش اي ذبيحة ما يسمى ماعز او بقرة او جمل او الخ من المذبوحات اقول له اخي العزيز بالله عليك هل هي عظيمة بنظرك هل فدت الإنسانية واهتديت بها ..للنجاة من الهلكات أم الذبح العظيم هو إنسان فدى الإنسانية وبذبحه اهتدت الإنسانية اذا كان بصرك حديد انظر إلى كربلاء ستجد بصرك اليوم حسين..

نعم لا نختلف إننا نذبح بعيد الاضحى فدية واضاحي نعم هي فدي وسنة ابونا إبراهيم عليه السلام وسنة نبينا وسيدنا محمد صلواة الله عليه وآله ولكنها بالآخير تأكل منها لتشبع بطنك واشباع الفقراء والجائعين ولكن الذبح العظيم في كربلاء المقدسة تشبع روحك وتصل بك لمعرفة خالقك.. وتصل بك الفكر والتدبر من أين اتت هذه العظمة والطاقة الروحية..

واعمل بالذبحين الفدي في الاضحى المبارك وتدبر واجعل لك جذبة روحية في كربلاء المقدسة تدبر ما هذا الشأن العظيم..لتعرف روحك.. ونفسك.. وأصلها.. العظيم..

والحمد لله رب العالمين

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