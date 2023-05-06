سر الفاتحة الفاطمة الشافعة ..

هشام عبد القادر ||

دائما نردد نهدي ثواب الفاتحة للأرواح المؤمنة..ودائما نهدي بسر الفاتحة للأرواح المؤمنة ودائما نهدي بشرف الفاتحة لأرواح المؤمنين ..فهل أحد منا يعلم ما سر الفاتحة وما ثواب الفاتحة وما شرف الفاتحة وماهي الفاتحة ولماذا نهديها للأرواح...نعم لإنها روح الأرواح الفاتحة وهي الشافعة نتشفع بها ..وهي الفاطمة نسأل بها للأرواح وللأجساد النجاة من النار ..وهي الوسيلة نتوسل بها وهي أم الكتاب...أصل كل شئ ..بها كل الأحرف النورانية.. الفاتحة هي بسم الله الرحمن الرحيم.. الفاتحة هي اهدنا الصراط المستقيم ...

الفاتحة سرها باب المعرفة ..ماذا نعرف وماذا نغترف ..نعرف آهلها هم الصراط المستقيم وماذا نغترف ثوابها هي الشفاعة.. نستعين ونتوسل بها للنجاة ...من النار ..نكون ممن أنعم الله عليهم لا المغضوب عليهم ...

النعمة رضاها

والنقمة غضبها..

نحن بني الإنسان لنا فاتحة. وهي الروح..بها تم حياتنا..

ولنا خاتمة هي الروح بها نرجع لأصل وجودنا...

لنا أم في هذا الوجود ...هي روحنا

ولنا في هذا الوجود أب هو الذي يعيلنا...

ولنا رب في الدارين هو منشئنا...

يكفي من العرفان أن نعرف فاتحة وجودنا ونعرف خاتمة وجودنا اليس نطلب الجنة في الخاتمة ..وماذا طلبنا في فاتحة وجودنا بالدنيا بفاتحة وجودنا متعلق الطفل بإمه. وأبيه..

ولم يجد ارحم له من نفسه إلا امه ترعاه في مرضه وفي خيره ..بالسراء والضراء إذا الفاتحة هي الأم لكتاب قلوبنا...

متعلقين بها بالفطرة وبالخاتمة متعلقين بذات أنفسنا نطلب النجاة من النار ونريد الوصول بالفناء والمحبة نكون جوار سيدنا محمد وآله عليهم السلام إذا هذه من أسرار الفاتحة

والحمد لله رب العالمين

ــــــــــــــــــــــ