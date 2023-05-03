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باليوم العالمي لحرية الصحافة نطالب بحرية رانيا العسال...


هشام عبد القادر ||

 

إذا كان هذا اليوم العالمي لحرية الصحافة يطبق مواثيقه بالواقع فعليهم إطلاق صرخة الحرية للصحفية رانيا العسال من جمهورية مصر العربية ..وبهذا اليوم نطالب كل المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وكل حملة الأقلام الحرة وكل النخب المثقفة وكل الأكاديميين وكل حر بالعالم الحر يطلق صرخة حق بالمطالبة بحرية الصحفية رانيا العسال التي تم إعتقالها بسبب واحد مواقفها الصادقة التي تدعم الشعوب المظلومة كافة واليوم يكون رد الجميل من كل الإعلاميين ومن كل الشعوب المظلومة المطالبة بحرية الصحفية رانيا العسال...ولا يتم تجاهلها...فنحن ندين كل الجرائم التي تم إرتكابها بحق الصحفين من قتل وإعتقالات تعسفية ..ومحاربة واضحة بمصادرة حرية الرأي والكلمة ...

ومن منطلق اليوم العالمي لحرية الصحافة اليوم الذي حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة نطالب بتطبيق القوانين والمواثيق الدولية بالواقع.. وإذا لم يكن حرية للكلمة فسوف تحررها السلاح الناطق ..القلم واليد على الزناد لشن حرب على كل المتسلطين والمصادرين للحريات...وسيكون ذالك عبر جنود مجندة سوى في فصائل المقاومة في فلسطين او غيرها للثأر لدماء شريين ابو عاقلة وغيرها من الصحفيين والإعلامين..

3/5/2023

والحمد لله رب العالمين

 

 

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