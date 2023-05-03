قاسم سليماني كان شريان الحياة في ميدان محور المقاومة ...

هشام عبد القادر||

افتقدت دول محور المقاومة بل وكل الشعوب الحاج قاسم سليماني رحمه الله كان شريان الحياة في عروق المجاهدين بدول محور المقاومة يبعث الحياة والنشاط بروح المجاهدين ولا زال كذالك فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وبهذا اليوم العالمي لحرية الصحافة حرية الكلمة والرأي نطلق الصرخة بكلمتنا وقلمنا سليماني كان البوصلة تجاه تحرير القدس رجل مؤمن قائد حر يتحرك بالميادين كلها وقلبه تجاه تحرير القدس وكل المقدسات ..فاليوم نرى إعتقالات لقيادات فلسطينية ويتم تصفيتهم داخل السجون ولم نرى تحرك في الحكومات العربية لإنها مجردة من الإحساس ..ونحن نعتز ونتشرف بالحاج قاسم سليماني ورفيق دربه الحاج ابو مهدي المهندس أن نستذكر اسمائهم بكل المناسبات اولها مناسبة يوم القدس العالمي وبكل وقت وحين ..وسوف نمشي على طريق الحاج قاسم سليماني عملنا لله ..لا نريد جزاءا ولا شكورا..

والحمد لله رب العالمين

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